Vremea de mâine 5 august. România intră sub un val de caniculă sufocant, cu maxime de până la 41 de grade
Valul de căldură se intensifică în România, iar ziua de 5 august aduce caniculă şi disconfort termic accentuat în mare parte din ţară. Temperaturile vor urca până la 40-41 de grade. Nopţile vor rămâne tropicale în numeroase regiuni, iar la munte sunt posibile averse, descărcări electrice şi rafale puternice de vânt.
Vremea la noapte
Va fi noapte tropicală în regiunile vestice, local în cele estice și sudice și izolat în restul teritoriului, astfel temperaturile minime se vor încadra între 14 și 24 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, mai ales cele din estul Transilvaniei, unde vor fi valori de 8...10 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și în dealurile din nordul Moldovei, până la 26 de grade. Cerul va fi mai mult senin, dar în primele ore ale nopții în Maramureș și în estul Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali vor fi înnorări, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea de mâine 5 august în ţară
Valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30...31 de grade pe litoral și 40...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 9...12 grade în estul Transilvaniei și 25...26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate îndeosebi în zona Carpaților Orientali unde vor fi averse (5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.
Vremea de mâine 5 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.
La Cluj, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Vremea de mâine 5 august la munte
Valul de căldură va continua să se intensifice în toată zona montană. Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate îndeosebi în zona Carpaților Orientali unde vor fi averse (5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice.Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane, cel mai probabil în zona Munților Apuseni și în gupele vestice ale Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.
Vremea de mâine 5 august la mare
Vremea va fi călduroasă în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, iar cele minime între 21 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.