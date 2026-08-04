Vremea de mâine 5 august. România intră sub un val de caniculă sufocant, cu maxime de până la 41 de grade

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Vremea de mâine 5 august la munte

Valul de căldură va continua să se intensifice în toată zona montană. Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate îndeosebi în zona Carpaților Orientali unde vor fi averse (5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice.Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane, cel mai probabil în zona Munților Apuseni și în gupele vestice ale Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.