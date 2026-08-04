Atac cu drone în regiunea Moscova: 5 persoane au fost ucise

Un atac cu drone a ucis cinci persoane în regiunea Moscovei, a anunţat marţi dimineaţă guvernatorul Andrei Vorobiev, relatează AFP.

"În această dimineaţă, forţele de apărare aeriană au respins un atac cu drone asupra regiunii Moscovei", a scris oficialul pe Telegram, precizând că mai multe incendii au izbucnit în zona industrială Novoselki după o lovitură, în special într-un depozit.

"Conform informaţiilor preliminare, cinci persoane au fost ucise şi alte şase rănite", a adăugat el.

Este un număr mare de morţi pentru regiunea capitalei ruse, situată la câteva sute de kilometri de linia frontului, unde armatele rusă şi ucraineană se confruntă de mai bine de patru ani.

Articolul continuă după reclamă

Ucraina a efectuat atacuri aeriene asupra depozitelor ruseşti în ultimele săptămâni, ca parte a unei campanii de lungă durată a Kievului împotriva infrastructurii civile din Rusia. Ucraina a vizat în mod specific depozitele aparţinând gigantului de comerţ electronic Wildberries.

În regiunea Leningrad (nord-vest), un atac a provocat un incendiu la un centru logistic Wildberries, a anunţat serviciul său de presă marţi dimineaţă pe Telegram. Guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko, a informat că 17 drone au fost doborâte în regiune şi că au fost observate pagube în zona unui depozit.

De partea ucraineană, în regiunea Sumî, doi copii şi o persoană în vârstă au fost ucişi în cursul nopţii de bombe ghidate ruseşti, potrivit guvernatorului Oleg Grigorov. Cadavrele celor două fete au fost găsite în dărâmăturile casei lor, potrivit aceleiaşi surse.

Oraşul Herson a fost, de asemenea, vizat peste noapte de armata rusă, un localnic în vârstă de 52 de ani fiind rănit, conform administraţiei militare a oraşului.