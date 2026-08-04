Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare

Un turist ceh a avut parte de o surpriză neplăcută după ce și-a găsit mașina vandalizată de un urs pe Transfăgărășan. Animalul a simțit miros de alimente din autoturism, a spart geamul și a scotocit prin interior în căutare de hrană.

Imaginile surprinse de un alt şofer arată un urs aplecat pe geamul din spate al unei maşini. Animalul a reușit să scoată mai multe produse din mașină pe care le-a împrăştia pe şosea.

Maşina vandalizată aparţine unui turist ceh venit să viziteze Barajul Vidraru.

În zonă sunt frecvente aparițiile urșilor, atrași de mirosul alimentelor lăsate în autoturisme sau de turiștii care încearcă să îi hrănească.

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Autoritățile au transmis în repetate rânduri mesaje de avertizare privind apropierea de urși și hrănirea acestora.

De la începutul verii, mai multe persoane, atât români, cât și străini, au fost rănite după ce au încercat să fotografieze sau să interacționeze cu animalele sălbatice.