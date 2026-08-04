Ne fură austriecii şi ungurii apa din Dunăre? Un expert demontează fake news-urile despre debitul fluviului

Dunărea este în continuare la un nivel de alertă fără precedent, chiar şi cu intervenţiile autorităţilor. Sunt afectate transportul naval, implicit turismul, importurile, agricultura şi ecosistemele.

Simona Căpşună, meteorolog Observator: Dunărea trebuie privită în tot ansamblul ei. Noi, în România, avem doar ultima parte din această Dunăre și tot bazinul hidrografic din România reprezintă bazinul hidrografic al Dunării Inferioare. Deci, suntem ultima redută. Noi primim apă din o treime, practic, din Europa continentală.

Ce înseamnă un bazin hidrografic? Înseamnă absolut toate râurile, pâraiele, izvoarele, torenții, tot ce se adună și în final ajunge în Dunăre. Această problemă pe care noi o întâlnim acum, este o problemă generată încă de lunile trecute și nu la noi. În primul rând, în Europa centrală.

Am avut o vară în care a plouat cât de cât, spre deosebire de anul trecut. Dar ce a fost în restul Europei?

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Simona Căpşună, meteorolog Observator: A plouat în Muntenia, a plouat în Estul Olteniei și în Dobrogea. Vestul țării a fost în continuare sub imperiul temperaturilor exagerate și al precipitațiilor foarte puține. (...) Problema este că în momentul în care n-au mai fost precipitații, temperaturile din Europa Centrală au fost exagerat de mari și evaporația a fost exagerat de mare, toate aceste niveluri din toate lacurile de acumulare, de pe toate râurile și pâraiele aferente Dunării, au scăzut foarte mult. Deci, nu este o problemă locală.

Fake news legat de debitul Dunării

Am văzut foarte multe păreri și pe internet: mulți români cred că apa Dunării a fost oprită până să ajungă la noi, că austriecii ne-au furat apa, că ne-au furat-o ungurii. Se poate întâmpla asta?

Simona Căpşună, meteorolog Observator: Nu este posibil așa ceva. Este o problemă că nu au fost precipitații. Aceasta este seceta. În acest moment, acestea sunt codurile de secetă. Apa aceasta intră în circuitul natural, cât să oprești, pentru că dacă nu plouă, nivelul acela oricum este extrem de scăzut. Pe de altă parte, Dunărea nu este doar la noi. Noi nu suntem singuri în Europa.

Există o comisie care are grijă de tot ce se întâmplă în bazinul hidrografic al Dunării, nu face fiecare ce dorește pe terenul lui. Este o colaborare foarte strânsă, pentru că cu toții avem nevoie să fie și curată, și suficientă, și să beneficiem cu toții de această apă din toate. Revin și spun mereu, nu e doar Dunărea, e întregul bazin hidrografic.

Cum va fi vremea în perioada următoare

La ce să ne așteptăm în perioada următoare?

Simona Căpşună, meteorolog Observator: Din păcate, veștile nu sunt foarte bune. Este cod roșu în cea mai mare parte a Europei Centrale de caniculă. Este cod roșu și la noi în patru judeţe.

Mâine situația se agravează și la noi, dar în contextul în care se agravează în toată Europa, pentru că acest val de caniculă este foarte puternic și mai rău decât atât, aceste temperaturi, duc la pierderea apei. Cicloanele care aduc aceste precipitații merg pe la nord de Europa, iar Europa Centrală și noi aici, în România, suntem cumva la periferia acestor fronturi. Se preconizează că vor fi ploi în Austria, în Serbia, la noi, dar câțiva zeci de litri pe metru pătrat într-o zi nu rezolvă problema, având în vedere că deja estimările sunt 1400 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, până pe data de 10.