Misiune îndeplinită pentru scafandrii militari, pe Dunăre, după a doua încercare. Stânca Pârjoaia a fost sfărâmată azi din detonări simultane, cu 150 de kilograme de dinamită. E o reușită cu care autoritățile s-au mândrit, deși dislocarea rocii se tot amână de zeci de ani. S-au mișcat abia acum, în ceasul al 12-lea, cu țara în stare de alertă și cu Reactorul 2 de la Cernavodă la un pas de oprire. Apele Române pregătesc deja o nouă intervenție, ca să blocheze parțial brațul Bala și să urce debitul Dunării. Presează și vremea: meteorologii anunță săptămâni întregi fără ploaie.

Scafandrii militari au spart astăzi stânca de pe fundul Dunării, din două detonări simultane. Totul, ca să împingă mai multă apă spre centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde Dunărea e și acum cu doi metri sub cota normală. Explozia stâncii a fost aplaudată de pe margine de autorităţi.

"Armata acum şi-a făcut treaba. Segmentul care era în responsabilitatea Armatei, cu dislocarea acestei stânci, căreia nu i-a venit nimeni de hac de vreo 30 de ani înţeleg, acum s-a rezolvat cu succes", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

"A fost o misiune inedită. Trebuie vă raportăm că un asemenea tip de misiune, scafandrii noştri nu au mai executat. În fapt, astăzi am creat istorie pentru ceea ce înseamnă scafanderie", a declarat Marian Tănase, comandantul Centrului 39 Scafandri.

Articolul continuă după reclamă

Fărâmată sub 150 de kilograme de exploziv

Stânca Pârjoaia s-a fărâmat sub 150 de kilograme de exploziv, amplasat în lateralele rocii și detonat în același timp. Un plan mai bun decât cel de ieri. Azi, din stânca de 6 metri au fost rupți 4. Dar misiunea e departe de final.

Braţul Bala are aproximativ 340 de metri lăţime, aici, la confluenţa cu Dunărea. Tot aici adâncimea este de peste 20 de metri, aşa arată sonarul de pe ambarcaţiunea pe care mă aflu. Planurile autorităţilor sunt acelea de a scufunda patru barje de dimensiuni mari, pline cu 500 de TONE de piatră fiecare. Prima scufundare este cea mai complicată.

Prima barjă va fi lăsată la apă de la suprafață, iar echipa îi va controla scufundarea până la 3 metri adâncime. O vor ancora de mal, ca să n-o abată curenții. Odată așezată, devine punct fix pentru celelalte trei nave. Împreună, barjele vor ocupa aproape jumătate din lățimea brațului Bala.

Barajul improvizat ar trebui să întoarcă o bună parte din apă spre Canalul Dunăre-Marea Neagră, adică la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Reactorul 1 e deja oprit de câteva zile, tot din cauza secetei. Iar al doilea ar putea fi inchis miercuri sau joi dacă măsurile de acum nu dau rezultate.

"Este o încercare pe care o facem cu sprijinul tuturor autorităţilor. Nu pot să spun că este prima, dar au fost scufundate în medii mult mai controlate. Noi sperăm ca în cursul zilei de miercuri să facem acest lucru posibil", a declarat Sorin Rîndaşu, director adjunct Apele Române.

"Scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineaţa, dacă colegii de la Apele Române vor decide asta. Orice zi în care va funcţionala centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri, joi, este un câştig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă este de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestei operațiuni", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Scufundare la 6 metri adâncime

Cei mai buni 25 de scafandri din țară au coborât încă de ieri la 6 metri adâncime, în apă tulbure, cu vizibilitate aproape zero. Au montat întâi 2, apoi 30 de kilograme de dinamită. Stânca s-a dovedit mai tare, iar misiunea a fost amânată.

"Când echipa de scafandri a verificat urmele exploziei, am constatat că o parte din rocă a fost îndepăratată, dar ce a rămas în urmă era destul de instabil", a declarat căpitan-comandor Gabriel Măxineanu, comandantul secţiei Scafandrii de Luptă EOD.

În paralel, ambele maluri ale Dunării, între Izvoarele și Cernavodă, sunt în proces de dragare dragate — o altă cale de a crește debitul. La noapte, când vor fi recalculate adâncimile și debitul, vom ști dacă spargerea stâncii aduce câteva zile de respiro pentru centrală. Nivelul apei ar putea urca cu până la 15 centimetri, spun specialiștii.