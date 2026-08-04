Fritz anunță că i-a fost tăiat salariul cu 10% timp de 6 luni "pentru conflictul de interese constat de ANI"

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat marți că Prefectura Timiș a emis ordinul prin care îi este diminuat salariul cu 10% pentru o perioadă de șase luni, ca urmare a unei sancțiuni aplicate în urma constatării Agenției Naționale de Integritate (ANI) privind un conflict de interese din 2020.

Dominic Fritz, președintele USR, după consultările cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, mai 2026 - Profimedia

Într-o postare pe Facebook, Fritz a precizat că ia act de sancțiune, dar susține că situația pentru care a fost sancționat este nedreaptă.

"Azi am primit sancțiunea oficială pentru 'conflictul de interese' din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele șase luni. Așa spune legea. Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru", a scris liderul USR.

Fritz afirmă că fapta imputată constă în faptul că a supus la vot în Consiliul Local un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care, potrivit acestuia, fusese elaborat integral înainte ca el să devină primar.

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Acuzații la adresa PSD

În mesajul său, Dominic Fritz susține că este ținta unei campanii politice și acuză PSD că ar controla ANI și "o parte din justiție".

"Prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar", a afirmat acesta.

Liderul USR susține că reprezentanții PSD au afirmat în mod eronat că sancțiunea prevăzută de lege în cazul său ar fi încetarea mandatului de primar, deși, potrivit acestuia, într-un caz similar, un primar PSD din Recaș a primit aceeași sancțiune constând în diminuarea indemnizației.

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"Nu voi abandona Timișoara"

Dominic Fritz afirmă că există intenția modificării legislației pentru ca astfel de situații să ducă la încetarea mandatului unui primar și consideră că o asemenea măsură ar fi neconstituțională.

"Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară", a transmis liderul USR.

Acesta le-a mulțumit susținătorilor pentru mesajele de încurajare și a afirmat că este convins că va câștiga această luptă.