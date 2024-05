Putin anunţă că este pregătit să negocieze pacea în Ucraina. Care sunt însă condiţiile Moscovei

Într-un interviu acordat agenţiei oficiale de presă chineze Xinhua în ajunul vizitei sale de stat de două zile la Beijing, care începe joi, Putin a declarat că Rusia rămâne deschisă dialogului şi discuţiilor pentru a rezolva conflictul care durează de peste doi ani.

Putin: "Noi nu am refuzat niciodată să negociem"

"Noi nu am refuzat niciodată să negociem", a spus Putin, potrivit Xinhua. "Căutăm o rezolvare cuprinzătoare, durabilă şi justă a acestui conflict prin mijloace paşnice. Suntem deschişi la un dialog pe tema Ucrainei, dar astfel de negocieri trebuie să ţină cont de interesele tuturor ţărilor implicate în conflict, inclusiv ale noastre", a declarat Putin în interviul acordat în scris.

"Beijingul propune pași practicabili și constructivi pentru atingerea păcii prin abținerea de la urmărirea intereselor personale și escaladarea constantă a tensiunilor, minimizând impactul negativ al conflictului asupra economiei globale și a stabilității lanțurilor valorice globale. Pașii se bazează pe ideea că trebuie să renunțăm la "mentalitatea Războiului Rece" și să asigurăm securitatea indivizibilă și respectarea dreptului internațional și a Cartei ONU...Ei ar putea, prin urmare, să pună bazele unui proces politic și diplomatic care să țină seama de preocupările de securitate ale Rusiei și să contribuie la realizarea unei păci durabile și pe termen lung" a transmis Putin.

Putin a cerut încă o dată garanții și s-a plâns de sancțiunile impuse Rusiei. "Din păcate, nici Ucraina și nici patronii săi occidentali nu susțin aceste inițiative. Ei nu sunt pregătiți să se angajeze într-un dialog egal, onest și deschis, bazat pe respectul reciproc și pe luarea în considerare a intereselor celuilalt. Sunt reticenți în a discuta cauzele care stau la baza crizei globale care s-a manifestat în situația dramatică din jurul Ucrainei. De ce? Pentru că șocurile globale de astăzi au fost provocate tocmai de politicile lor din anii și deceniile precedente".

"În schimb, elitele occidentale se încăpățânează să "pedepsească" Rusia, să o izoleze și să o slăbească, furnizând autorităților de la Kiev bani și arme. Au impus aproape 16.000 de sancțiuni ilegitime unilaterale împotriva țării noastre. Amenință cu dezmembrarea țării noastre. Încearcă ilegal să-și însuşească bunuri străine. Închid ochii la renașterea nazismului și la atacurile teroriste sponsorizate de Ucraina pe teritoriul nostru."

Care sunt condiţiile lui Putin pentru negocieri

Liderul rus a venit cu o nouă problemă în negocieri, cere garanții de încredere. "Căutăm o soluționare cuprinzătoare, durabilă și justă a acestui conflict prin mijloace pașnice. Suntem deschiși unui dialog cu privire la Ucraina, dar astfel de negocieri trebuie să țină cont de interesele tuturor țărilor implicate în conflict, inclusiv ale noastre. Ele trebuie să implice, de asemenea, o discuție de fond privind stabilitatea globală și garanțiile de securitate pentru oponenții Rusiei și, firește, pentru Rusia însăși. Inutil să spun că acestea trebuie să fie garanții de încredere. Aici este problema principală, întrucât avem de-a face cu state ale căror cercuri de conducere caută să înlocuiască ordinea mondială bazată pe dreptul internațional cu o "ordine bazată pe anumite reguli", despre care ei tot vorbesc, dar pe care nimeni nu a văzut-o vreodată, nimeni nu a fost de acord, și care, aparent, tinde să se schimbe în funcție de situația politică actuală și de interesele celor care inventează aceste reguli."

Putin lasă de înţeles că începutul negocierilor cu Ucraina poate avea loc doar pe linia actuală a frontului, fără retragerea trupelor ruse. Potrivit versiunii lui Putin, soldații ruși nu au fost alungați de lângă Kiev în primăvara lui 2022, ci s-ar fi retras în urma condiţiilor de la Istanbul.

"Rusia este pregătită pentru negocieri; mai mult, ne angajasem în astfel de negocieri. Pe 15 aprilie 2022, la Istanbul, împreună cu delegația ucraineană, am întocmit un acord de pace, ținând cont de cerințele părții ucrainene, inclusiv de cele privind garanțiile de securitate viitoare pentru Ucraina. Mai mult, șeful delegației ucrainene a parafat principalele prevederi ale proiectului de document. Partenerii noștri occidentali au încercat să ne convingă că pentru a finaliza și a semna acordul era necesar să impună condiții. Ideea principală a fost ca trupele ruse să fie retrase de la Kiev, capitala Ucrainei. Și așa am făcut. Dar, în loc să semneze acordul de pace, partea ucraineană a anunțat brusc încetarea negocierilor. Mai târziu, oficialii ucraineni au declarat că au făcut acest lucru, printre altele, pentru că aliații lor occidentali le-au recomandat să continue ostilitățile și să depună eforturi comune pentru a obține înfrângerea strategică a Rusiei. Nu am refuzat niciodată să negociem."

Planul de pace al Chinei pentru Ucraina: Ce prevăd cele 12 puncte

lanul Chinei şi alte "principii" făcute publice de preşedintele chinez Xi Jinping luna trecută ţin cont de factorii din spatele conflictului, a spus preşedintele rus. "Evaluăm pozitiv abordarea Chinei privind rezolvarea crizei ucrainene", a afirmat Putin, potrivit unei transcrieri în limba rusă postată pe site-ul Kremlinului. "Beijingul înţelege cu adevărat cauzele sale profunde şi semnificaţia sa geopolitică globală", susţine liderul rus.

Conceptele şi sugestiile indicate în document demonstrează dorinţa sinceră a Chinei de a stabiliza situaţia, a adăugat preşedintele rus, conform Xinhua. Principiile suplimentare definite de Xi Jinping în discuţiile cu cancelarul german Olaf Scholz vizează "paşi realişti şi constructivi" care "dezvoltă ideea necesităţii de a depăşi mentalitatea de război rece".

Cu peste un an în urmă, China a prezentat un document în 12 puncte care stabilea principiile generale pentru încheierea războiului în Ucraina, dar fără niciun fel de detalii. La vremea respectivă, documentul a avut parte de o primire neunivocă atât în Rusia, cât şi în Ucraina, în timp ce SUA a declarat că, prezentându-se drept un artizan al păcii, China reflectă "naraţiunea falsă" a Rusiei, fără să condamne invazia acesteia.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a calificat luna trecută propunerea drept un "plan rezonabil pe care marea civilizaţie chineză l-a propus spre discuţie". Principiile suplimentare enunţate de Xi fac apel la o "detensionare" a situaţiei, condiţii pentru reinstaurarea păcii şi crearea stabilităţii şi minimizarea impactului asupra economiei globale.

Rusia consideră conflictul drept o luptă care o opune "Occidentului colectiv", care nu a ţinut cont de preocupările sale în materie de securitate prin încurajarea extinderii spre est a NATO şi a activităţilor militare în apropierea graniţelor sale.

Moscova califică acţiunile sale în Ucraina drept "operaţiune militară specială" destinată să dezarmeze Ucraina şi să o protejeze de "fascişti". Ucraina şi Occidentul răspund însă că acuzaţia de fascism este lipsită de temei şi că războiul declanşat de Rusia este un act de agresiune neprovocat.

Rusia şi China au proclamat un parteneriat "fără limite" cu doar câteva zile înainte ca Moscova să îşi lanseze invazia în Ucraina în februarie 2022, dar Beijingul a evitat până acum să furnizeze arme şi muniţii pentru efortul de război al Rusiei.

Planul de pace al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski prevede retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, restabilirea frontierelor postsovietice din 1991 şi tragerea la răspundere a Rusiei pentru acţiunile sale.

Un "summit al păcii" este preconizat pentru iunie în Elveţia, dar Rusia, care nu a fost invitată, respinge iniţiativa ca fiind lipsită de sens şi spune că discuţiile trebuie să ţină cont de "noile realităţi". China a participat la unele discuţii pregătitoare pentru summit, iar Ucraina a depus mari eforturi pentru a o convinge să participe.

Putin laudă colaborarea dintre Rusia şi China pe scena internaţională

În interviul pentru Xinhua, Putin apreciază în termeni elogioşi colaborarea dintre Rusia şi China pe scena internaţională, subliniind că "cele două ţări au poziţii similare sau identice în ceea ce priveşte problemele-cheie de pe agenda internaţională".

Rusia şi China resping "încercările Occidentului de a impune o ordine bazată pe minciună şi ipocrizie, pe nişte reguli mitice făcute nu se ştie de cine", a afirmat liderul rus, potrivit căruia mecanisme multilaterale, cum ar fi BRICS şi Organizaţia de Cooperare de la Shanghai, unesc ţările din "Sudul global" (...) care exercită presiuni pentru reforme în sistemul de guvernanţă la nivel mondial.

În opinia sa, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (din care fac parte Rusia, China şi patru foste republici sovietice din Asia Centrală: Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan şi Kîrgîzstan) şi BRICS "s-au impus ca piloni-cheie ai ordinii mondiale multipolare emergente, ...ajungând să fie platforme internaţionale renumite şi dinamice". "De aici şi interesul tot mai mare al altor state pentru activitatea acestor asociaţii şi numărul tot mai mare al participanţilor lor", a declarat Putin.

Prin extinderea BRICS s-a intrat "într-o nouă etapă de cooperare în creştere" între aceste ţări, a apreciat preşedintele rus, a cărui ţară asigură în prezent preşedinţa prin rotaţie a BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud). Şase state - Argentina, Iran, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Etiopia şi Egipt - au fost invitate să devină noi membri ai blocului de la 1 ianuarie 2024.

Referitor la relaţiile bilaterale, Putin a afirmat că dezvoltarea accelerată a relaţiilor comerciale între Rusia şi China a demonstrat o "imunitate puternică la provocările şi crizele externe", potrivit Xinhua. În ultimii cinci ani, schimburile comerciale dintre cele două ţări s-au dublat, a remarcat el, precizând că China a fost cel mai mare partener comercial al Rusiei timp de 13 ani consecutiv, iar, în 2023, Rusia s-a clasat pe locul patru în topul partenerilor comerciali ai Chinei. Mai mult de 90% din tranzacţiile dintre companiile din cele două ţări sunt decontate în monedele lor naţionale, a adăugat Putin.

