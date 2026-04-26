Mai multe focuri de armă au fost auzite la hotelul Washington Hilton în timpul dineului Corespondenților Casei Albe.

Secret Service explică de ce l-a evacuat mai întâi pe JD Vance şi abia apoi pe Donald Trump

Imaginile prezentate de presa americană arată cum agenţii Secret Service intervin mai întâi pentru a-l evacua pe vicepreşedintele JD Vance şi abia apoi pe preşedintele Donald Trump. Pentru că imaginile au devenit virale şi au ridicat multe semne de întrebare, Secret Service a venit cu explicaţii.

Explicaţiile Secret Service

Potrivit agenţiei americane, intervenţia a declanşat o serie de protocoale care s-au activat pe mai multe niveluri. Chiar dacă preşedintele şi vicepreşedintele din SUA stăteau la aceeaşi masă, la o distanţă de câteva scaune, primul care a fost scos din sală a fost JD Vance. Conform Secret Service, vicepreşedintele JD Vance are propriul său aparat de securitate, proprii săi bodyguardzi, motiv pentru care aceştia au intervenit separat faţă de cei care au intervenit pentru protecţia lui Donald Trump.

Un alt motiv pentru care s-a activat mai întâi protocolul pentru JD Vance este că vicepreşedintele american era cel mai aproape de ieşire, iar echipa de securitate separată a avut o mobilitate mai mare şi timp de reacţie de mai rapid. "În această seară am văzut exact ce fac bărbații și femeile noastre curajoase în fiecare zi pentru a-i proteja pe cei aflați sub protecția noastră. Le sunt recunoscător partenerilor noștri care ne ajută să construim aceste locații și să le protejăm", a declarat Sean Curran, şeful Secret Service.

