Ucraina va cere aliaţilor alte 20 miliarde de $ pentru a menţine ritmul în lupta cu Rusia

Ucraina va cere aliaţilor săi alte 20 de miliarde de dolari pentru a-şi consolida ceea ce Kievul numeşte avantajul pe câmpul de luptă în faţa Rusiei, relatează Reuters, citând o sursă ucraineană din domeniul apărării. Solicitarea va veni la reuniunea grupului Ramstein, unde participă peste 50 de ţări care sprijină Ucraina. Unii aliaţi ar urma să fie rugaţi să contribuie fiecare cu sume între 2 şi 6 miliarde de dolari, fie ca ajutor, fie ca împrumut.

Solicitarea va fi făcută joia viitoare, potrivit Reuters, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, o alianţă formată din peste 50 de ţări, inclusiv România. Cunoscută şi sub numele de grupul Ramstein, alianţa oferă ajutor financiar şi militar Kievului.

La reuniunea de săptămâna viitoare, unora dintre aliaţi li se va cere să contribuie fiecare cu sume între 2 şi 6 miliarde de dolari, pentru a atinge ţinta de 20 de miliarde, fie sub formă de ajutor, fie sub formă de împrumut, a spus vineri sursa citată.

Potrivit Kievului, avansul Rusiei pe front a încetinit anul acesta şi s-a oprit practic luna trecută, în timp ce atacurile ucrainene cu drone au afectat aprovizionarea şi logistica trupelor ruse de pe linia frontului. Iar loviturile cu drone cu rază lungă de acţiune au provocat pagube sectorului energetic al Rusiei. Comandanţii militari ucraineni au spus, în ultimele săptămâni, că dinamica de pe câmpul de luptă le oferă, anul acesta, o fereastră de oportunitate pentru a aduce Rusia la masa negocierilor în condiţii mai favorabile.

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Robert Brovdi, comandantul forţelor de drone ale Ucrainei, a declarat pentru Reuters că obiectivul său strategic este să forţeze Rusia să îşi retragă trupele de pe linia frontului prin distrugerea liniilor de aprovizionare şi a logisticii, cu ajutorul unor atacuri tot mai intense cu drone. Pentru a reuşi acest lucru, a spus el, Ucraina are nevoie de bani. "Capacităţile de producţie, calitatea dronelor şi numărul de echipaje care operează în Ucraina sunt suficiente pentru a provoca lovituri devastatoare economiei ruse, pentru a-i bloca logistica şi pentru a elimina din personalul militar", a declarat Brovdi.

Zelenski a spus luna trecută că vrea să impulsioneze, înainte de venirea iernii, negocierile de pace cu Rusia, blocate în ultimele luni, pentru a valorifica îmbunătăţirea poziţiei strategice a Kievului. Potrivit Rusiei, forţele sale continuă să avanseze în fiecare zi iar Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că nu vede nevoia unor astfel de discuţii. El a susţinut că economia Rusiei nu este în pericol, deşi a recunoscut că loviturile ucrainene provoacă pagube.

Pe de altă parte, presa ucraineană atrage azi atenţia că peste 100 de militari ruşi ar fi reuşit să se infiltreze în oraşul Kosteantînivka, din regiunea Doneţk, iar forţele ucrainene ar fi detectat deja prezenţa lor în centrul oraşului. Ar însemna că ruşii sunt tot mai aproape de marginile aglomerării urbane Kramatorsk-Sloviansk, ultima piesă a Donbasului. Comandanţi ucraineni avertizează că armata rusă încearcă să fragmenteze oraşul şi să facă imposibilă o apărare organizată, relatează Hromadske, care se întreabă dacă oraşul va supravieţui până la sfârșitul verii. Kosteantînivka este un oraş mai mare ca Pokrovsk, cucerit de ruşi în decembrie anul trecut.