Ucraina avertizează populaţia că ruşii ar putea lansa rachete balistice Oreşnik

Armata Ucrainei a avertizat că Rusia ar putea lansa o rachetă balistică cu rază medie de acțiune de la poligonul de testare Kapustin Yar, îndemnând civilii să acorde atenție alertelor de raid aerian și să se adăpostească atunci când aud sirenele. Jurnalistul militar Andriy Tsaplienko a transmis separat că Rusia desfășoară exerciții militare care includ lansări de rachete Oreșnik.

Anunţul făcut în media sociale precizează că racheta ar putea fi lansată în următoarele 24 de ore de la poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea Astrahan din sudul Rusiei.

Alarmele aeriene trebuie luate în serios, insistă militarii ucraineni. Ultima oară, o astfel de alertă a fost emisă cu puţin înainte de miezul nopţii de joi şi a durat doar 14 minute, dar ruşii nu au lansat nicio rachetă.

Potrivit unor informaţii concordante din Rusia şi Ucraina, din 2024 până acum ruşii au desfăşurat rachete Oreşnik de trei ori. Au fost lovite obiective din Dnipro, din regiunea Lvov din vest şi din Bila Ţerkva, în apropiere de Kiev, dar rachetele nu au avut ogive active.

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Oreşnik are o rază de acţiune estimată de 6000 de km şi viteze de câteva ori mai mari decât cea a sunetului; poate transporta încărcături nucleare, care ar ajunge din Rusia în vestul Europei în doar câteva minute. Ucraina nu dispune încă de mijloace de interceptare a rachetelor respective.