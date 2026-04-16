Trump anunță un moment istoric

Se conturează posibilitatea încheierii războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce un mediator cheie din Pakistan se află la Teheran, iar administrația Donald Trump discută despre un posibil acord ce ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

În paralel, cabinetul Israelului a discutat miercuri o posibilă încetare a focului în Liban, după mai bine de șase săptămâni de conflict cu Hezbollah. Potrivit unor oficiali libanezi, un armistițiu ar putea fi anunțat în curând.

"Se încearcă crearea unui spațiu de manevră între Israel și Liban", a scris Donald Trump pe Truth Social. "A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit ultima oară, adică 34 de ani. Întâlnirea va avea loc mâine (joi). Super!", a adăugat el în mesajul postat miercuri înainte de miezul nopții în Washington.

Discuțiile de pace au fost blocate anterior de situația din Liban și de programul nuclear iranian. Acum, oficiali americani și iranieni iau în calcul reluarea negocierilor în Pakistan în zilele următoare, după eșecul rundelor de duminică. Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, se află la Teheran pentru a încerca deblocarea procesului diplomatic.