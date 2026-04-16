Război în Iran, ziua 48. Oficiali din Iran și Pakistan se întâlnesc joi la Teheran, în contextul eforturilor de reluare a negocierilor dintre SUA și Iran. Șeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir va discuta cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Misiunea lui Munir are ca scop deblocarea punctelor critice privind securitatea regională şi programul nuclear iranian pentru a facilita convocarea noii runde de discuţii. Între timp, la Casa Albă, Trump anunţă că liderii Israelului și ai Libanului vor discuta tot joi. Președintele SUA a declarat că încearcă să creeze un pic de spațiu de manevră între cele două țări.

la 16.04.2026 07:15
16.04.2026, 07:53

Trump anunță un moment istoric

Se conturează posibilitatea încheierii războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce un mediator cheie din Pakistan se află la Teheran, iar administrația Donald Trump discută despre un posibil acord ce ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

În paralel, cabinetul Israelului a discutat miercuri o posibilă încetare a focului în Liban, după mai bine de șase săptămâni de conflict cu Hezbollah. Potrivit unor oficiali libanezi, un armistițiu ar putea fi anunțat în curând.

"Se încearcă crearea unui spațiu de manevră între Israel și Liban", a scris Donald Trump pe Truth Social. "A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit ultima oară, adică 34 de ani. Întâlnirea va avea loc mâine (joi). Super!", a adăugat el în mesajul postat miercuri înainte de miezul nopții în Washington.

Discuțiile de pace au fost blocate anterior de situația din Liban și de programul nuclear iranian. Acum, oficiali americani și iranieni iau în calcul reluarea negocierilor în Pakistan în zilele următoare, după eșecul rundelor de duminică. Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, se află la Teheran pentru a încerca deblocarea procesului diplomatic.

16.04.2026, 07:28

Iran și Pakistan discută la Teheran pentru reluarea negocierilor SUA-Iran

Oficiali iranieni și șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, vor purta discuții joi la Teheran, după ce negocierile desfășurate în Pakistan au eșuat, potrivit agenției de stat iraniene Tasnim News Agency, citată de CNN.

Iranul a comunicat cu SUA prin Pakistan, în încercarea de a pregăti o nouă rundă de negocieri între Teheran și Washington.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, s-a întâlnit miercuri cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. Delegația condusă de Munir a transmis un mesaj din partea Washingtonului, potrivit armatei pakistaneze.

După discuții, Araghchi a spus că se bucură să îl primească în Iran și a reafirmat angajamentul Teheranului pentru „promovarea păcii și stabilității în regiune”.

16.04.2026, 07:23

Netanyahu: oiectivele Israelului şi SUA sunt identice în privinţa Iranului

Obiectivele Israelului şi Statelor Unite "sunt identice" în ceea ce priveşte Iranul, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat miercuri seara de biroul său.

"Prietenii noştri americani ne informează în permanenţă despre contactele lor cu Iranul", a afirmat Netanyahu în acest videoclip.

"Obiectivele noastre şi cele ale Statelor Unite sunt identice", a adăugat el: "Vrem să vedem materialul îmbogăţit (stocul de uraniu înalt îmbogăţit) scos din Iran (...) abandonarea capacităţii de îmbogăţire în interiorul Iranului şi, desigur, vrem să vedem deschiderea strâmtorii" Ormuz. 

16.04.2026, 07:22

Trump ar considera binevenită încetarea ostilităților din Liban

Președintele american Donald Trump ar considera "binevenită încetarea ostilităților" în Liban, însă un astfel de acord nu face parte din negocierile cu Iranul, a declarat miercuri un înalt oficial american, la o zi după primele discuții directe între Israel și Liban.

În ceea ce privește un posibil armistițiu între Israel și Hezbollahul pro-iranian, oficialul a afirmat că "asta nu este ceva ce am solicitat și nici nu face parte din negocierile de pace cu Iranul".

Dar, a adăugat el sub protecția anonimatului, "președintele ar considera binevenită încetarea ostilităților din Liban în cadrul unui acord de pace" între Israel și Liban.
 

16.04.2026, 07:21

Rusia oferă Chinei sprijin energetic pe fondul războiului cu Iranul

Rusia a declarat că este pregătită să ajute China în cazul unei eventuale penurii de energie, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu accentuează tensiunile geopolitice şi ameninţă aprovizionarea globală cu materii prime, relatează CNBC.

"Rusia poate, cu siguranţă, să acopere deficitul de resurse apărut în China şi în alte ţări interesate să colaboreze cu noi pe baze egale şi reciproc avantajoase", a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit agenţiei de presă Interfax.

Şeful diplomaţiei ruse a comentat şi capacitatea Rusiei şi Chinei de a face faţă impactului economic al operaţiunilor militare "agresive" ale Statelor Unite împotriva Iranului, care au dus la creşteri puternice ale preţurilor petrolului şi gazelor la nivel global.

"Mulţumită lui Dumnezeu, noi şi China avem toate capacităţile, cele deja utilizate, cele aflate în rezervă şi cele planificate, pentru a evita dependenţa de această aventură agresivă [situaţia din Orientul Mijlociu], care subminează economia şi energia globală", a spus Lavrov într-o conferinţă de presă la Beijing.

16.04.2026, 07:20

Un consilier al lui Mojtaba Khamenei ameninţă că va scufunda navele SUA

Consilierul militar al Liderului Suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a ameninţat miercuri că va scufunda navele americane dacă acestea vor încerca să joace rolul de "poliţie" în strâmtoarea Ormuz.

"Domnul Trump vrea să facă pe poliţistul în strâmtoarea Ormuz. Este oare aceasta treaba dumneavoastră? Este aceasta treaba unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?", a declarat la televiziunea iraniană Mohsen Rezaei, un fost comandant-şef al Gardienilor Revoluţiei - armata ideologică a Republicii Islamice - numit consilier militar al liderului suprem luna trecută.

"Navele voastre vor fi scufundate de primele noastre rachete şi acest lucru reprezintă un pericol pentru militarii americani. Ei pot fi cu adevărat loviţi de rachetele noastre şi îi putem distruge", a ameninţat acest oficial, îmbrăcat în uniformă.

Considerat un susţinător al liniei dure chiar şi în rândul Gardienilor Revoluţiei, Mohsen Rezaei a declarat că ar fi "bine" dacă Statele Unite ar lansa o invazie terestră. "Am lua mii de ostatici, iar apoi am obţine un miliard de dolari pentru fiecare dintre ei", a spus el. "Nu sunt deloc în favoarea prelungirii armistiţiului", a mai declarat el, subliniind că aceasta este o opinie "personală".

16.04.2026, 07:19

Războiul cu Iranul începe să afecteze economia SUA

Războiul cu Iranul începe să se reflecte în economia Statelor Unite în moduri evidente, dar şi mai puţin vizibile, iar creşterea preţurilor la energie reprezintă principalul efect de până acum, transmite CNBC.

Deşi temerile privind o recesiune au crescut de la izbucnirea conflictului, în urmă cu mai bine de şase săptămâni, majoritatea economiştilor consideră că impactul asupra produsului intern brut va fi modest, reducând creşterea economică cu doar câteva zecimi de punct procentual.

Durata conflictului rămâne însă factorul decisiv. Dacă armistiţiul actual va fi menţinut, efectele inflaţioniste ar putea să se diminueze treptat. În schimb, reluarea luptelor ar crea o incertitudine mult mai mare şi ar putea pune în pericol creşterea economică fragilă din ultimele două trimestre.

”Va eroda o parte din creştere, dar economia va rezista. Problema mai mare este incertitudinea”, a declarat Mike Skordeles, şeful departamentului de analiză economică pentru SUA la Truist Advisory Services.

16.04.2026, 07:19

Iranul anunţă arestarea a 4 agenţi cu legături cu Mosad

Gardienii Revoluţiei au arestat patru agenţi cu legături cu Mosad, serviciile secrete israeliene, a anunţat joi agenţia oficială iraniană Irna pe site-ul său în limba arabă.

Suspecţii sunt acuzaţi că au „furnizat agenţilor Mosad, prin internet, imagini şi localizarea unor obiective militare şi de securitate strategice” în timpul războiului declanşat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite.

Cei patru suspecţi au fost arestaţi în provincia Gilan, situată la malul Mării Caspice, a precizat Irna, fără a indica data. Iranul anunţă în mod regulat arestări şi execuţii ale persoanelor acuzate de spionaj în favoarea inamicului.

Teheranul a încheiat la 8 aprilie un armistiţiu de două săptămâni cu Israelul şi Statele Unite, al cărui preşedinte, Donald Trump, a menţionat posibilitatea reluării negocierilor de pace în această săptămână în Pakistan, după eşecul unei prime runde în weekendul trecut.

16.04.2026, 07:18

Senatul SUA respinge din nou rezoluţia care limiteze puterile de război ale lui Trump

Senatul SUA a respins miercuri cu o majoritate de 52 de voturi la 47 o rezoluţie a democraţilor privind puterile de război ale preşedintelui, ceea ce arată sprijinul continuu al partidului său pentru politica de război a preşedintelui republican Donald Trump, la mai mult de şase săptămâni după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, relatează The Guardian.

Rezoluţia privind puterile de război ale preşedintelui era menită să limiteze campania militară a administraţiei Trump în Iran.

Senatorul republican Rand Paul a votat în favoarea măsurii, contrar poziţiei partidului său, în timp ce John Fetterman a fost singurul senator democrat care a votat împotriva rezoluţiei.

Aceasta este a patra încercare eşuată a camerei superioare, dar prima de când Congresul s-a întors din ultima sa pauză şi de când a început armistiţiul de două săptămâni cu Iranul.

16.04.2026, 07:17

Trump spune că deschide Ormuz pentru China

Donald Trump a scris, miercuri, pe Truth Social, că deschide definitiv Strâmtoarea Ormuz şi că o face pentru China şi pentru întreaga lume, iar omologul său Xi Jinping îi va da o îmbrăţişare călduroasă pentru aceasta, când va ajunge în vizită la Beijing. Într-un interviu anterior, şeful Casei Albe a declarat că a fost asigurat chiar de liderul chinez că ţara sa nu trimite arme Iranului. Cu toate acestea, miercuri nu s-a întâmplat nimic concret în ceea ce priveşte redeschiderea strâmtorii.

Într-un interviu difuzat miercuri de Fox Business Network, Donald Trump a declarat că i-a cerut preşedintelui chinez Xi Jinping într-o scrisoare să nu furnizeze arme Iranului, iar Xi i-a răspuns că China nu aprovizionează Teheranull.

În interviul înregistrat marţi, dar difuzat miercuri, Trump nu a precizat când au fost schimbate scrisorile. Săptămâna trecută, el ameninţase ţările cu o taxă vamală imediată de 50% dacă vor furniza arme Iranului.

"I-am scris o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare în care spunea că, în esenţă, nu face asta", a declarat Trump în cadrul emisiunii Mornings with Maria de la FBN.

razboi iran razboi orientul mijlociu donald trump
