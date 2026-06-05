A fost alertă în Portul Constanţa, unde o dronă maritimă, care aparţine Ucrainei şi care a scăpat de sub control din cauza bruiajului rusesc, a explodat vineri dimineaţă. Autorităţile au izolat zona şi au evacuat persoanele aflate în apropiere, iar Planul Roşu de Intervenţie a fost activat. MApN a transmis că dispozitivul s-a autodetonat şi nu a provocat victime. Cristian Pârvulescu, în cazul dronei de la Constanţa: Avem instituții, dar nu avem proceduri și curajul de a le folosi

Politologul Cristian Pârvulescu a declarat, în direct la Observator, că astfel de incidente au mai avut loc, inclusiv în urmă cu o lună, în Grecia, dar că autorităţile române nu au fost pregătite pentru un eveniment de acest gen.

"Încetul cu încetul vom avea rapoarte. Este interesant, pentru că în urmă cu o lună, pe 7 mai, a fost un incident în Marea Mediterană, unde o dronă ucraineană a fost identificată de un pescar într-o peșteră; altfel spus, eram în cunoștință de cauză. Este adevărat, acea dronă nu a plecat cu siguranță din Marea Neagră. Era plecată fie de pe o navă, fie dintr-o bază ucraineană din Libia, dar știm că există astfel de riscuri, pentru că oricum Grecia a reclamat acest caz la Bruxelles și a fost discutat. Altfel spus, sunt țări care încearcă să își ia măsuri de protecție.

Noi am fost oarecum surprinși, nu știu de ce, pentru că este război și nu de acum — au trecut deja 4 ani și ceva de când Rusia a început atacurile, iar pe măsură ce aceste operațiuni se intensifică, riscurile ca dronele să scape de sub control sunt foarte mari", a declarat politogolul.

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Pârvulescu apreciază că instituţiile statului acţionează deficitar în astfel de momente pentru că nu există proceduri clare şi există temerea asumării responsabilităţii.

"După cum l-ați auzit pe Arafat, deja am tras câteva concluzii despre riscurile care există, pentru că se pare că nu eram conștienți că se autodistruge. Nu știu cât de mult au prezentat ucrainenii din situația respectivă, dar ei știau că a scăpat total de sub control. Drona a fost localizată încă de la 5:30, iar 6:20 este ora la care MApN se mobilizează. Mă iertați, este aproape o oră între cele două momente, ar fi trebuit să se miște mai rapid.

România are instituții, dar nu are proceduri și nici curajul de a le folosi atunci când ele există. Suntem și într-un moment delicat în ceea ce-l privește pe șeful Statului Major.

În România contează această incapacitate de a transforma instituțiile într-o formă reală de manifestare. Pentru că le avem, dar ele nu funcționează din cauză că există temeri; în fond, nu s-au stabilit care sunt responsabilitățile și ale cui sunt ele în cazuri de genul acesta. Ați vorbit de SRI, de MApN, de Jandarmerie... Cine se ocupă?

Astfel de lucruri se vor întâmpla destul de des de acum încolo, mi-e teamă. Războiul se întețește, iar ucrainenii au dezvoltat o capacitate de răspuns extraordinar de importantă", a explicat Pârvulescu.