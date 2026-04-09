Israelul se pregătește de un "război veșnic": Noua strategie militară după ce nu și-a putut elimina dușmanii

Schimbare majoră în strategia Israelului după atacurile din 7 octombrie 2023. Nu mai crede că își poate elimina complet adversarii precum Iran, Hamas sau Hezbollah, așa că se pregătește pentru așa-numitul "război fără sfârșit" sau o stare de război semipermanentă, dezvăluie Reuters, citând șase oficiali militari și din domeniul apărării.

Israelul își schimbă strategia militară și se pregătește pentru un conflict pe termen lung în Orientul Mijlociu. În loc să încerce să elimine complet grupări precum Hezbollah sau Hamas, își creează zone tampon în Gaza, Siria și Liban pentru a le ține la distanță.

Această abordare implică ocuparea de teritorii, atacuri preventive și o stare semipermanentă de război, chiar în timp ce SUA și Iran încearcă să negocieze un armistițiu, explică Reuters, citând șase oficiali militari și din domeniul apărării.

După doi ani și jumătate de conflict a devenit tot mai clar că Israelul nu poate elimina complet Iranul, Hezbollah, Hamas sau alte grupări din regiune. "Liderii Israelului au ajuns la concluzia că se află într-un război veșnic, în care adversarii trebuie ținuți sub presiune și dispersați", a explicat Nathan Brown, analist la Carnegie Endowment for International Peace.

Între timp, SUA și Iranul au convenit miercuri să oprească temporar luptele, pentru a negocia o posibilă încheiere a războiului început pe 28 februarie. Israelul a acceptat să își oprească atacurile asupra Iranului, dar spune că va continua operațiunile în Liban, împotriva Hezbollah, grupare susținută de Iran.

Israelul ajunge să controleze sau să ocupe teritorii în Liban, Siria, Cisiordania și Fâșia Gaza

Hezbollah s-a alăturat războiului pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului, care a declanșat apoi o invazie terestră în sudul Libanului pentru a crea o zonă tampon până la râul Litani. Zona reprezintă practic 8% din teritoriul libanez. Israelul le-a ordonat sutelor de mii de locuitori din regiune să fugă și a început distrugerea caselor din satele musulmane șiite, despre care acuză că au fost folosite de Hezbollah pentru depozitarea armelor sau lansarea atacurilor.

Un oficial militar de rang înalt a spus pentru Reuters că scopul este "curățarea" unei zone care se întinde pe 5-10 km dincolo de graniță, pentru a pune orașele israeliene de frontieră în afara razei de atac cu grenade de tip RPG, lansate de Hezbollah.

Potrivit oficialului citat, trupele israeliene au găsit dovezi că aproape 90% dintre locuințele din unele sate libaneze, apropiate de graniță, conțin arme sau echipamente care leagă aceste case de Hezbollah. Asta înseamnă că locuințele sunt considerate poziții militare inamice care trebuie distruse, a completat acesta.

În plus, potrivit oficialului, multe sate din sudul Libanului sunt situate pe dealuri, având vizibilitate directă către orașele israeliene sau pozițiile armatei. Utilizarea zonelor tampon reprezintă o nouă doctrină de securitate conform căreia "comunitățile de frontieră nu pot fi protejate de la frontieră", a transmis Assaf Orion, general israelian în retragere și fost șef al strategiei militare.

"Israelul nu mai așteaptă să vină atacul. Vede o amenințare emergentă și o atacă preventiv", a explicat el. Israelul ajunge astfel să controleze sau să ocupe teritorii în Liban, Siria, Cisiordania și Fâșia Gaza. Conform armistițiului din Gaza din 2025, Israelul ar trebui să se retragă din întreaga Fâșie pe măsură ce Hamas se dezarmează, însă șansele ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat par reduse, subliniază Reuters.

"Am stabilit centuri de securitate în profunzime dincolo de granițele noastre. În Gaza, mai mult de jumătate din teritoriul Fâșiei. În Siria, de la vârful Muntelui Hermon până la râul Yarmuk. În Liban, o zonă tampon vastă care împiedică amenințarea unei invazii și ține focul antitanc la distanță de comunitățile noastre", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe 31 martie.

Ministrul Apărării: Satele de lângă graniță vor fi distruse

Israelul deține de mult timp teritorii dincolo de granițele sale, inclusiv Cisiordania ocupată și Gaza, precum și Înălțimile Golan din sudul Siriei, teritorii capturate în războiul din 1967 și anexate ulterior (Înălțimile Golan) în 1981. Sute de mii de coloniști israelieni trăiesc acum în Cisiordania, alături de aproximativ 3 milioane de palestinieni, care revendică teritoriul drept nucleul unui viitor stat al lor.

Pentru mulți libanezi și palestinieni strămutați, ocuparea terenurilor și distrugerea satelor de către Israel este o nouă extindere teritorială, interpretare întărită de retorica unor membri de extremă dreapta din cabinetul lui Netanyahu. Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe al lui Netanyahu, a declarat în martie că Israelul ar trebui să-și extindă granița până la râul Litani. El a făcut comentarii similare și despre Gaza, spunând că teritoriul ar trebui anexat și colonizat de israelieni.

Totuși, un alt oficial militar israelian a spus pentru Reuters că râul Litani nu va marca o nouă graniță și că zona tampon ar urma să fie monitorizată cu trupe terestre care ar efectua raiduri atunci când este necesar, fără a menține neapărat poziții de-a lungul râului.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a comparat devastarea provocată în sudul Libanului cu politica de "pământ pârjolit" folosită împotriva Hamas în Gaza, care a dus la depopularea unor orașe întregi. "Casele din sate aflate lângă graniță, care servesc în esență ca avanposturi Hezbollah, vor fi distruse conform modelului Rafah și Khan Younis din Gaza, pentru a elimina amenințarea asupra orașelor israeliene", a spus el pe 31 martie.

Eran Shamir-Borer, expert în drept internațional la Israel Democracy Institute, a spus că distrugerea proprietăților civile este în mare parte ilegală, cu excepția situațiile în care locuințele sunt folosite în scopuri militare. "Distrugerea pe scară largă a caselor din sudul Libanului, care nu se bazează pe o analiză individuală, ar fi ilegală", a punctat el.

Israelienii, sceptici la acorduri de pace pe termen lung

Israelul a încercat timp de decenii să obțină acorduri de pace durabile cu palestinienii, Libanul și Siria, dar majoritatea negocierilor au eșuat. Prin urmare, liderii israelieni nu mai cred că pacea negociată este realistă pe termen lung.

Poporul israelian este profund sceptic față de acordurile de pace negociate cu palestinienii. Un sondaj din 2025 realizat de Pew Research Center a constatat că doar 21% dintre israelieni cred că Israelul și un potențial viitor stat palestinian ar putea coexista pașnic.

Un sondaj realizat de Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv a constatat că doar 26% dintre israelieni cred că armistițiul din octombrie din Gaza va duce la mulți ani de liniște. Majoritatea se așteptau la o reluare rapidă a luptelor, a arătat sondajul.

Ofer Shelah, director la institut, a explicat că păstrarea acestor zone tampon necesită personal militar pentru patrulare pe mai multe fronturi iar pe termen lung poate pune presiune mare asupra armatei. El sugerează că ar fi mai eficient să se revina la granița internațională și să se mențină apărări mobile, în loc să se ocupe permanent avanposturi în teritorii străine.

