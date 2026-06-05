De o săptămână, detaşarea cu care priveam războiul din vecini a lăsat loc panicii. Dacă e vineri, e dronă! Iar dacă până acum priveam cu teamă către cer, azi învăţăm că pericolul poate veni şi pe apă. O dronă marină pierdută de armata ucraineană a făcut prăpăd în această dimineaţă în Portul Constanţa. Încărcată cu jumătate de tonă de explozibil, spun unii experţi, ambarcaţiunea teleghidată s-a autodistrus la doar câteva minute după ce şi-au dat seama şi autorităţile române că pericolul e iminent. Bomba purtată pe mare făcea parte dintr-un grup de 4 drone, pierdute de ucraineni, din cauza bruiajelor ruseşti. A trecut nestingherită printre petroliere şi nave comerciale şi doar un noroc chior a făcut-o să nu sară în aer în cele 4 ore cât a stat în dana 78 a celui mai important punct strategic din România. Era la 700 de metri de un depozit de petrol, şi la nici un kilometru şi jumătate de 900 de tone de azotat de amoniu. Am trecut, din nou, ca prin minune, pe lângă o tragedie. Incidentele sunt din ce în ce mai dese. Şi nu ne putem baza de fiecare dată pe intervenţia divină.

Zgomotul infernal şi ciuperca uriaşă de fum au declanşat panica la ora 10 şi 28 de minute. Sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a fost complet distrus de suflul exploziei. S-au dat mesaje RO-Alert în Constanţa şi Tulcea: oamenilor li s-a cerut să se îndepărteze urgent de ţărmul Mării Negre. La faţa locului au ajuns peste 80 de pompieri militari, 77 de poliţişti şi 31 de maşini de pompieri şi ambulanţe, inclusiv una specializată în intervenţii chimic-biologic-radionucleare. Medici şi asistente au fost cheamaţi de acasă: a fost declanşat planul alb la Spitalul Judeţean Constanţa. Mai multe şalupe de mare viteză ale armatei au fost scoase pe mare, trei elicoptere au fost ridicate de la sol şi au scotocit apele teritoriale române.

Forţele Navale Ucrainene au explicat că drona marină a ajuns din greşeală în Portul Constanţa

Alarma s-a dat la 6.20 dimineaţa: drona marină a fost reperată de o navă ARSVOM în larg. Cumva, bomba a ajuns nestingherită până în Dana 78, unde s-a blocat între nişte balize. Au trecut 4 ore până când autorităţile române au aflat că drona marină urmează să se autodistrugă. "În jurul orei 10 autorităţile ucrainene au informat autorităţile române că au pierdut controlul a patru drone şi că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil constanţa să explodeze", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării. Patru ore în care doar o minune a făcut să nu avem parte de o tragedie. Autorităţile române au bâjbâit, parcă fără să înţeleagă pericolul. "Dimineaţă era considerat că situaţia este sub control. Că există risc de explozie l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Chiar când vorbeam cu domnul prefect, domnul prefect îmi spune uitaţi, că a explodat acum, că am auzit bubuitura. Era timpul foarte scurt", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

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Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot oraşul. Când apele s-au liniştit, nimeni nu vrea să-şi asume răspunsul la întrebarea: cum a fost posibil aşa ceva? "Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române", susţine MApN. "Era inevitabil să se întâmple aşa ceva. Faptul că nu au luat în calcul acest lucru este un risc pe care şi l-au asumat. Avem instituţii, dar nu avem capacitate de reacţie. Avem, de fapt, o extraordinară încetineală. Cred că este şi o lipsă de decizie", a declarat Cristian Pîrvulescu, analist politic. Proaspăt desemnat premier, Eugen Tomac i-a îndemnat pe români să aibă încredere în autorităţi. Ajuns de urgenţă la sediul MAI, Ilie Bolojan, în schimb, a refuzat orice comentariu.

Forţele Navale Ucrainene au explicat că drona marină a ajuns din greşeală în Portul Constanţa, din cauza bruiajelor ruseşti. Dacă nu s-ar fi oprit din drumul ei, drona maritimă ar fi putut ajunge foarte uşor în apropierea unui depozit de petrol în care erau sute de litri de combustibil. Şi tot pe traiectoria ei se afla şi un mare operator portuar care avea înmagazinate sute de kilograme de azotat de amoniu. "Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuţie cu instituţiile responsabile ca eu însumi să înţeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei", se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Liderii europeni acuză Rusia pentru incidentul de azi şi îşi reafirmă solidaritatea cu România. Rusia neagă, bineînţeles, orice implicare. Incidentul de astăzi vine la o săptămână după ce o dronă rusească a izbit un bloc de locuinţe din Galaţi şi a rănit o mamă şi pe fiul acesteia de 14 ani.