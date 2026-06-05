Atunci când viaţa lui Robert, copilul mort în curtea unei şcoli din Bacău, atârna de fiecare clipă, ajutorul a venit mult prea târziu. E concluzia anchetatorilor, care spun că operatorul 112 a greşit, deşi avea la dispoziţie mai multe variante să îl ajute pe Robert mai repede. Echipele de salvatori nu s-au coordonat. Iar doi medici de familie, ajunşi primii la faţa locului, nu l-au resuscitat pe copil: au aşteptat ambulanţa, care a venit, în primă instanţă, fără medic.

Raportul DSU arată că, în cazul lui Robert, şansa s-a pierdut în dispeceratul 112. Deși cei care au sunat au spus încă de la ora 12:32 că băiatul nu mai respiră, prima salvare trimisă la intervenţie nu avea medic. Un echipaj complet a ajuns la şcoală abia după aproape două ore. "Ca mamă, vă daţi seama, la fel cred şi eu. Dacă ambulanţa ajungea la timp, îl salvau. Îl salvau", a declarat mama copilului decedat. Culmea, o altă șansă de salvare era la doar șapte kilometri de Robert. Trei pompieri care ştiau să resusciteze și o autospecială dotată pentru acordarea primului ajutor puteau ajunge rapid la copil. Dispeceratul nu a trimis, însă, cel mai apropiat echipaj la caz.

Cei care au greşit vor plăti o amendă de 5.000 de lei

"În mod normal, apelurile de urgenţă care vin prin 112 sunt clasificate pe coduri. Acesta era de cod roşu, a fost primit de inspectorat. Transferând apelul către SAJ şi alocând un echipaj medical cu ambulanţă TIP B, nu s-a mai analizat si aceasta solutie", a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău. Robert ar fi putut primi ajutor și pe calea aerului. Două elicoptere SMURD erau disponibile la Galaţi şi Braşov și puteau interveni, însă nici ele nu au fost solicitate. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Bacău spun că intervenţia unui elicopter nu ar fi schimbat deznodământul.

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Ancheta a scos la iveală și alte probleme. În sediul comun al Ambulanței și al ISU, cele două dispecerate erau despărțite de un paravan care îngreuna comunicarea dintre operatori. Un detaliu care, însă, poate atârna greu în situații de urgență, când fiecare secundă și fiecare informație sunt esențiale. Reprezentanţii ISU au altă părere. "Nu împiedica sub nicio formă comunicarea între dispeceri. Acel parvan, în general, stă restras către perete. Au fost momente în care datorită unor situaţii mai deosebite pentru a putea comunica numai între dispecerii unei structuri se întindea probabil paravanul respectiv", a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău. Greșeli au existat nu doar în dispecerat. Doi medici de familie au ajuns la Robert la câteva minute după ce s-a prăbușit în curtea școlii, însă niciunul dintre ei nu a intervenit.

Cei doi medici de familie din comună au fost luaţi, de aici de la cabinet, personal de primar cu maşina. Au fost duşi la faţa locului şi nu au făcut nimic. De ce nu au făcut nimic? A încercat să ne explice chiar unul dintre cei care astăzi este la serviciu. Raportul DSU a ajuns şi pe mesele Poliției, Parchetului, Colegiul Medicilor și Ministerului Sănătății Personalul medical și dispecerii vor fi reinstruiți pentru gestionarea corectă a urgențelor și vor învăţa să folosească toate resursele disponibile atunci când în joc e viaţa cuiva. Cei care au greşit vor plăti o amendă de 5.000 de lei.