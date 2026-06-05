Banii nu cumpără fericirea, dar pot destrăma o relaţie. De la nota de plată la restaurant până la rate, vacanțe și cheltuielile casei, tot mai multe cupluri descoperă că iubirea și finanțele nu merg întotdeauna în aceeași direcție. Unii împart totul la jumătate. Alții contribuie în funcție de venituri. Există și cupluri care folosesc un buget comun. Formula perfectă nu există, spun specialiștii. Există însă o regulă simplă: lipsa comunicării costă.

"E bine să muncească femeile, să fie independente. Eu am 2 joburi"

"Autonomia în cuplu e foarte importantă"

"Nu cred că erau banii tatălui sau ai mamei, erau la comun, banii casei", spun tinerii.

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Într-o perioadă în care chiria, ratele și costul vieții sunt în continuă creștere, aproape orice cuplu ajunge, mai devreme sau mai târziu, în fața aceleiași întrebări: împărțim totul jumi-juma, punem banii la comun sau fiecare își gestionează propriul buget? Răspunsul diferă de la o relaţie la alta.

De mai bine de patru decenii, Vasile şi Cristina împart aceeași casă, aceleași responsabilități și același buget, iar asta i-a salvat de multe conflicte.

Reporter: Credeţi că bărbatul trebuie să plătească tot?

Cristina (70 de ani): Nu, nu cred. Pentru ce luptă femeile? Pentru egalitate, înseamnă şi echilibru şi în muncă şi în bugetul familiei.

Reporter: Și acum banii sunt la comun?

Vasile (79 de ani): Da, acum suntem pensionari.

"E important pentru echilibrul familiei să nu se lase pe un singur om, suportul. Dacă se întâmplă ceva cu el, să ne punem întrebarea", a mai spus Cristina.

Banii, un motiv de conflict în cuplu aproape inevitabil

De la prima notă de plată la restaurant până la ratele pentru casă, banii devin, aproape inevitabil, un motiv serios de conflict în cuplu.

"Iubirea trece prin stomac dar şi prin portofel. De la chirie şi facturile zilnice tot mai multe cupluri negociază cine şi cum plăteşte. Şi când regulile lipsesc, apar şi conflictele", a explicat reporterul Observator Anita Lăsculescu.

Terapeuții spun că multe certuri despre bani ascund, de fapt, alte temeri: lipsa de încredere, teama de viitor sau sentimentul că unul dintre parteneri duce singur greul.

"De multe ori conflictele despre bani nu sunt doar despre bani. Banii reprezintă şi un simbol de siguranţă, de independenţă. […] Când intrăm într-o relaţie fiecare vine cu nişte convingeri legate de bani, convingeri care şi le-a creat în familie sau prin experienţele personale", a explicat psihologul şi terapeutul de cuplu Mădălina Roşu.

Bărbat: 50-50 e cel mai bine. [...] Să nu se simtă în inferioritate.

Reporter: Și treburile casnice?

Bărbat: Bineînțeles.

"În casă, dacă nu există niște roluri fixe, de exemplu: o persoană stă acasă cu copiii și alta lucrează, ci ambele persoane au joburi ar trebui ca treburile în casă să fie împărţite", spune o tânără.

Ce este "infidelitatea financiară"

Banii sunt de altfel una dintre cele mai frecvente cauze de conflicte și divorțuri, imediat după infidelitate. Pentru că mulți parteneri ajung să ascundă cheltuieli, datorii sau economii, a apărut termenul de "infidelitate financiară" – care înseamnă, de fapt, lipsa de sinceritate în privința banilor în cadrul relației.

Iar această infidelitate se vede şi în cifre. 1 din 4 români ascunde anumite cheltuieli de partener, iar bărbaţii par a fi cei mai secretoşi la acest capitol.

În același timp, aproape jumătate dintre cuplurile tinere preferă să împartă cheltuielile în mod egal şi doar 20% au un cont comun.

"În ziua de astăzi este foarte greu. Tinerii nu mai înțeleg cum să se comporte într-o familie, cum să o protejeze"

"Cred că este cel mai corect aşa, amândoi să investim"

"Tatăl meu întreţinea casa", sunt cuvintele mai multor tineri.

"Un bărbat care are niște posibilități financiare se poate simți masculin, liderul familiei atunci când banii reprezintă o sursă a siguranţei lui ca bărbat", a mai spus Mădălina Roşu.

Reporter: Nu ţi-ar plăcea ca el să te ducă în vacanţe, să plătească tot?

Tânără: Nu, nu... jumi-juma.

Independenţa financiară, tot mai importantă în cuplu

Felul în care cuplurile își gestionează banii s-a schimbat mult în ultimii ani. Dacă în trecut veniturile familiei ajungeau de cele mai multe ori într-un singur buget, astăzi independența financiară este tot mai importantă.

"Chiar dacă nivelul de salarizare a crescut şi oportunităţile de lucru la fel asta vine la pachet şi cu un stil de viaţă intens. Mulți dintre tinerii de astăzi se raportează la aceste momente, evenimente din viaţa lor în termeni economici. Cât m-ar costa să mă căsătoresc, cât mă costă un copil", explică sociologul Antonio Amuza.

Pentru ca o relație să funcționeze pe termen lung, specialiștii recomandă totuşi un țel financiar comun și discuții clare despre bani încă de la început. Dintre toate modelele de organizare, cel hibrid este considerat cel mai echilibrat. Ce înseamnă asta?

"Există un cont comun pentru obiectivele familiei, cheltuieli comune, dar și conturi personale pentru nevoi individuale. […] Egal nu înseamnă întotdeauna echitabil. Poate contribuţia proporţională e mai corectă decât cea egală. [...] Poate o persoană nu câştigă la fel de mult dar are mult mai multe responsabilităţi în familie", a clarificat consultantul financiar Irina Chiţu.

"Eu cred că trebuie să fie un fond în caz că la un moment dat va fi o depărţire, să fie un fond propriu", mai spun tinerii.

Indiferent dacă aleg să își împartă banii jumi-juma, să îi pună la comun sau să adopte un model hibrid, este esențial ca ambii parteneri să fie de acord cu regula aleasă și să se simtă confortabil cu aceasta. Cuplurile care rezistă în timp au un lucru în comun: vorbesc deschis despre bani. Pentru că problemele financiare pot fi depășite. Lipsa de încredere, mult mai greu.