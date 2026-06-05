Este alertă şi cod roşu de explozie pe litoral, după ce o dronă marină ucraineană s-a autodetonat în această dimineaţă în Portul Civil Constanţa. Drona fusese pierdută de sub control în timpul unor manevre, recunosc autorităţile vecine care dau vina pe bruiajul ruşilor, iar zona în care a avut loc deflagraţia era - din fericire - securizată. NU au fost răniţi, dar a fost panică pentru că oamenii au fost anunţaţi prin RoAlert după ce suflul exploziei a zguduit portul şi a spulberat geamurile clădirilor.

În plus incidentul vine după ce vinerea trecută o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Peste 1.100 de oameni au fost evacuaţi ulterior exploziei: vorbim despre faleza de la Cazino şi toată zona costieră a oraşului, dar şi plajele din Eforie Nord, Vama Veche şi Costineşti, considerate periculoase. Rutele de acces către acestea au fost blocate de Poliţia Locală şi nimeni nu a avut voie să se apropie la mai mult de 1 kilometru de ţărm.

Desfăşurarea evenimentelor

La o oră de la explozie, portul Constanța este evacuat în totalitate. Potrivit unor informații Observator în dana exterioară a portului ar mai exista 2 sau 3 drone asemănătoare. La ora 13 şi 53 de minute un echipaj al Jandarmeriei a pătruns pe faleză şi le-a explicat oamenilor că trebuei să evacueze zona. "Ne-au spus că din cauza incidentului nu mai putem să vizităm faleza Cazinoului", spune un turist.

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"Eram în hotel pregătită să mergem la farul Constanta și ne-am gândit dacă sa mai merge încolo", spune o turistă. "Eram pe terasa când s-a luat decizia să se elibereze faleza. Trebuie să ne obişnuim cu gândul că războiul e aproape", spune un bătrân.

Incidentul din Constanţa, la o săptămână după cel din Galaţi

Bubuitura urmată de fum gros s-a auzit puţin înainte de ora 10 şi 30 de minute în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Deşi era urmărită încă de la ora 6 şi 20 de minute, iar armata ucraineană avertizaseră în privinţa pericolului, autorităţile şi-au dat seama că dispozitivul va exploda cu puţin timp înainte de deflagraţia propriu-zisă. Din fericire, perimetrul era securizat deja de SRI, Garda de Coastă și MApN, şi nu au fost victime, dar suflul a avariat remorcherul de salvare Hercules, a spart geamurile clădirilor şi a aprins mai multe containere din port.

Incidentul are loc la fix o săptămână după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi şi i-a îngrozit pe localnici, mai ales că oamenii au fost avertizaţi prin ROAlert abia la o oră după explozie... Mesajul le cerea civililor să stea în case, să NU se apropie de zona costieră şi să anunţe autorităţile dacă văd obiecte suspecte... un cod roşu preventiv, după cum au spus oficialii români, care fuseseră informaţi de armata ucraineană în privinţa dronei pierdute şi despre care se ştia că poate deveni extrem de periculoasă pentru populaţie.