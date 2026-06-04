Plajele din Mamaia Nord şi Năvodari vor avea umbră şi răcoare naturală. Peste 200 de copaci vor fi plantaţi pe faleze, într-un program-pilot al ministerului mediului. Noile perdele forestiere vor avea dublu rol. Să ofere răcoare turiştilor şi să protejeze plajele de eroziune.

Arborii vor face respirabilă atmosfera de pe plajele lărgite artificial, unde suprafețe mari de nisip sunt expuse direct soarelui și vântului. Proiectul prevede plantarea de pini-umbrelă, care au coroană bogată, deasă, alături de alți copaci care rezistă bine secetei și căldurii.

Acum este doar nisip, în câțiva ani însă, ar putea crește o perdea verde de până la 6 metri înălțime, care oferă protecție pe litoral, dar și umbră pentru turiști.

Vegetația va avea efecte benefice și pentru oameni, și pentru natură.

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"Ar putea să contribuie la dezvoltarea sistemului de dune. Bineînțeles, estetic este deosebit. Contribuie la creșterea atractivității naturale și, bineînțeles, la protecția lui. Reducerea temperaturilor foarte în creștere în perioada aceasta", a explicat Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific INCDM.

"Să reducă influența vântului la nivelul nisipului, solului, să-l ridice. Să păstrăm nisipul fin, plajele. Să oferim aspectul natural și să legăm Constanța, orașul și litoralul, zona costieră de mare. Vor fi niște parcuri pe care doar Constanța le va avea", a spus Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Primele teste vor fi realizate pe sectoare de 100 de metri, cu arbori și arbuști adaptați climei de coastă.

"A fost propusă realizarea acestor tronsoane experimentale în Năvodari și în stațiunea Mamaia, pentru a vedea condițiile de adaptare. În curând vom atinge nivelul la care aceste tronsoane vor fi puse în operă", a declarat Stelică Hagi, director ABADL.

"Va fi pus pe o direcție paralelă cu linia țărmului și pe o direcție perpendiculară, astfel, în timp, noi vom vedea care direcție este cea mai bună", a spus Nicuşor Buzgaru, director tehnic ABADL.

Unii administratori de plajă le-au luat-o înainte autorităților și au plantat singuri arbori în zonele de care au grijă.

"Când e foarte cald afară e răcoare. Pomii, cu cât sunt mai aproape de apă, cei care au primul contact cu vântul și elementele naturii cresc mai greu, că protejează restul pomilor din spate", a explicat Andrei Ştefan, administrator plajă.

Dacă experimentul va da rezultatele dorite, plantarea arborilor pe faleze va fi extinsă.