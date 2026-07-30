Parazitul care a pus pe jar lanţul Taco Bell. Mii de clienţi infectaţi după ce au mâncat produse contaminate

Un focar de infecții cu parazitul intestinal Cyclospora provoacă îngrijorare în Statele Unite și lovește în plin industria restaurantelor. După ce autoritățile au indicat salata iceberg drept posibilă sursă a contaminării, marile lanțuri de fast-food au retras produsele vizate, clienții evită preparatele cu salată, iar prețurile au crescut cu 33%.

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de ciclozporiază care a îmbolnăvit mii de persoane. Potrivit Associated Press, ancheta a indicat drept posibilă sursă salata iceberg mărunțită servită în restaurantele Taco Bell, unul dintre cele mai mari lanțuri de fast-food din SUA. Compania a retras produsul din toate restaurantele sale, iar furnizorul de salată a rechemat loturile suspecte de contaminare.

Cyclospora cayetanensis este un parazit microscopic care provoacă o infecție intestinală, numită ciclosporiază. Boala se manifestă prin diaree, crampe abdominale, greață, oboseală și, uneori, febră. Parazitul se transmite prin alimente sau apă contaminate.

Vânzările Taco Bell au scăzut după apariția focarului

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Lanțul Taco Bell este unul dintre cele mai afectate. Compania-mamă, Yum Brands, a anunțat că vânzările au scăzut cu 2% în perioada iulie-septembrie, după ce în trimestrul precedent crescuseră cu 7%.

Efectele se resimt însă și în cazul altor lanțuri de restaurante care nu au fost menționate în ancheta autorităților. Chipotle Mexican Grill, un important lanț american de restaurante, a anunțat că se așteaptă la vânzări mai mici decât estimase inițial, deoarece tot mai mulți clienți evită preparatele care conțin salată.

Recoltele de salată, afectate de temperaturile ridicate

Focarul de infecții s-a suprapus unui an dificil pentru cultivatorii de salată din Statele Unite. Temperaturile neobișnuit de ridicate din Arizona, unul dintre principalele state producătoare, au afectat recoltele și au redus oferta.

Potrivit datelor oficiale, americanii au plătit în medie cu 33% mai mult pentru salata proaspătă decât în aceeași perioadă a anului trecut. La scumpiri au contribuit și costurile mai mari de transport și refrigerare.