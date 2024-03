SUA trimit arme de 300 de milioane $ în Ucraina. Cum au făcut rost de bani fără Congres şi ce include pachetul de avarie

Război în Ucraina . SUA anunță un ajutor militar de urgență destinat Ucrainei, de 300 de milioane de dolari, în baza unui plan improvizat, relatează The New York Times. Noul pachet îi va ajuta pe ucraineni doar câteva săptămâni să oprească armata rusă care a preluat iniţiativa pe front, a spus un oficial.

Casa Albă a anunțat marți că va trimite în Ucraina arme de până la 300 de milioane de dolari. Este primul pachet nou de ajutor după ce fondurile destinate Ucrainei s-au epuizat la sfârșitul lunii decembrie anul trecut iar Congresul a blocat proiectul de lege care prevede o nouă finanţare de 60 de miliarde de dolari.

Ce arme include pachetul

Potrivit publicaţiei americane The New York Times (NYT), tranşa de 300 de milioane de dolari este un plan improvizat. Contabilii armatei americane au reuşit să strângă suma din economiile făcute la contracte licitate.

Potrivit unui anunţ separat făcut de Departamentul de Apărare al SUA, noul pachet include lansatoare portabile Stinger, muniţie suplimentară pentru sistemele HIMARS, obuze de artilerie de 155 mm şi de 105 mm, muniție cu dispersie (DPICM), lansatoare antitanc AT4, muniție pentru arme de calibru mic, muniție de demolare, întreţinere şi suport.

Planul improvizat îi va opri pe ruşi doar câteva săptămâni

Nu este clar dacă pachetul include rachete cu rază mai lungă de acțiune, cunoscute sub numele de ATACMS. POLITICO a scris marţi, înainte de anunţul oficialilor americani, că SUA vor trimite la Kiev rachete APAM, o versiune mai veche a rachetelor ATACMS cu rază lungă. Rachetele respective au o rază de aproximativ 160 de km și poartă focoase care conțin sute de bombe cu dispersie.

Este o măsură de avarie în cel mai bun caz, au comentat oficialii americani, citaţi de NYT. Ucraina are mare nevoie în special de sisteme de apărare aeriană deoarece Rusia continuă bombardarea orașelor din estul ţării. Soluția improvizată ar ţine la distanță doar câteva săptămâni trupele ruse care avansează, a evaluat un oficial.

Cum au reuşit să facă americanii rost de bani?

În timpul unei declaraţii de presă alături de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder, un oficial din Departamentul de Apărare al SUA a explicat cum au făcut rost de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina prin "negocieri bune" în cazul unor contracte pentru care deja existau fonduri aprobate.

"Deci, în cazul muniției de 25 mm, știți, noi am cumpărat peste 120.000 de cartușe. Am estimat inițial un cost de 130 de dolari bucata, dar am ajuns să obținem un preț mai bun de 93 dolari bucata în timp ce am negociat contractul cu vânzătorul. Acesta este un exemplu al modului în care facem economii prin negocieri bune".

Oficialii Pentagonului au spus că paralizia din politica americană a dus la lipsuri critice pe frontul din Ucraina. Ucrainenii au început să tragă obuze cu raţia iar moralul trupelor suferă. De când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, administrația Biden a trimis Kievului peste 75 de miliarde de dolari, bani și armament pentru apărare. Cea mai mare parte a ajutorului a fost destinat operațiunilor militare, susţinerea guvernului și nevoilor umanitare.

Banii s-au epuizat în decembrie, iar Biden a cerut Congresului o nouă infuzie de bani și echipamente pe care numai Congresul o poate aproba. Însă republicanii nu mai vor să investească banii contribuabililor americani în conflict.

