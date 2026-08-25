Aproximativ 1.800 de persoane au participat, în nordul Japoniei, la o operațiune spectaculoasă de mutare a turnului Castelului Hirosaki, o construcție de 360 de tone. Clădirea a fost trasă cu frânghii și deplasată pe role, folosind tehnica tradițională japoneză hikiya, pentru a fi readusă treptat pe amplasamentul său original, potrivit The Guardian .

Sute de japonezi, chemați să tragă cu funiile un castel de 360 de tone. Momentul inedit, surprins în imagini - Captură foto X/ @JPerspektywa

Echipe formate, pe rând, din câte 80 de persoane au tras de frânghii lungi de 30 de metri, în timp ce turnul Castelului Hirosaki, din prefectura Aomori, s-a apropiat treptat de destinație. Sâmbătă, participanții au deplasat clădirea, amplasată pe șine, cu 1,13 metri, iar duminică aceasta a mai fost mutată cu încă 1,09 metri.

Turnul, o construcție fortificată aflată în interiorul unui castel, a trebuit mutat pentru a permite repararea unui zid avariat în urma unui cutremur puternic.

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"Am avut aproximativ 8.000 de înscrieri pentru cele 1.800 de locuri disponibile în ultimele două zile, de aproape patru ori mai multe cereri decât locuri, așa că nu toată lumea a putut participa", a declarat pentru The Guardian Kensuke Hayasaka, șeful departamentului pentru parcuri și spații verzi al orașului Hirosaki.

"Au venit oameni nu doar din oraș, ci din întreaga Japonie și din străinătate; un număr considerabil din Asia de Sud-Est, dar și din Europa și America de Nord."

Pentru a proteja structura istorică a fost folosită o tehnică numită hikiya, prin care clădirile sunt așezate pe role și mutate, în loc să fie demontate.

Cum funcționează tehnica tradițională japoneză "hikiya"

În 2015, autoritățile orașului au lansat un apel către populație pentru ca oamenii să participe direct la operațiune. A fost prima acțiune de tip hikiya realizată cu implicarea cetățenilor și prima dată într-un secol când această metodă a fost folosită, sub orice formă, pentru mutarea unui castel.

"Pentru că turnul este desemnat la nivel național drept proprietate culturală importantă, nu l-am demontat", a explicat Hayasaka. "Folosim hikiya, o metodă de relocare a clădirilor care există în Japonia din vremuri străvechi."

Lucrările de conservare a castelului au continuat de atunci. Zidul a fost finalizat în decembrie 2024, toate cele 2.185 de pietre fiind reașezate în pozițiile lor originale. După încheierea acestei etape, autoritățile au cerut din nou, anul acesta, ajutorul publicului pentru a trage turnul înapoi pe amplasamentul său inițial.

Mutarea manuală a turnului va continua până la sfârșitul lunii august, aproximativ 4.100 de persoane urmând să participe la deplasarea acestuia pe o distanță totală de cinci metri. Este un demers simbolic, menit și să consolideze spiritul comunității, iar restul distanței, de aproximativ 73 de metri, va fi parcurs cu ajutorul utilajelor până la sfârșitul anului.

Castelul Hirosaki, unul dintre cele mai importante monumente din Japonia

Turnul Castelului Hirosaki este unul dintre cele doar 12 astfel de turnuri care mai există în Japonia și singurul din regiunea Tohoku, situată în nord-estul țării.

Castelul, care a fost reședința clanului Tsugaru, a fost finalizat în 1611, însă turnul original a ars în 1627, după ce un fulger a provocat incendierea unui depozit de praf de pușcă. Construcția actuală a fost ridicată în 1810, iar castelul este în prezent principala atracție a unui parc care primește aproximativ două milioane de vizitatori în fiecare an, în sezonul înfloririi cireșilor.

Lucrările ample de renovare înseamnă că turnul nu va putea fi vizitat de turiști timp de mai mulți ani.