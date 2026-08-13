Cum ar fi dacă ai putea călători oriunde în lume fără grija paşaportului, fără check-in-uri sau alte bătăi de cap? Doar trei persoane de pe planetă sunt suficient de norocoase pentru a putea face asta.

Cine sunt singurii 3 oameni din lume care pot călători fără paşaport oriunde în lume - Shutterstock

Aceşti 3 oameni pot zbura oriunde în lume fără să prezinte vreodată un pașaport la poarta de îmbarcare, potrivit flight-delayed.com.

Regele sau Regina Marii Britanii

Regele Charles al III-lea, monarhul care se află în acest moment, pe tronul Marii Britanii nu are pașaport. Dar se aplică pentru oricine devine Regele sau Regina Regatului Unit al Marii Britanii. Nu datorită unui privilegiu regal special la controlul de frontieră, ci din cauza modului în care funcționează pașapoartele britanice.

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Fiecare pașaport britanic este emis în numele monarhului. Pe coperta interioară se află o solicitare oficială din partea "Secretarului de Stat al Majestății Sale Britanice", prin care se cere ca titularului pașaportului să i se permită "să treacă liber, fără piedici sau impedimente". Deoarece Regele este chiar autoritatea în numele căreia este emis pașaportul, ar fi oarecum absurd să dețină unul emis în numele său, ar fi ca și cum i-ai cere cuiva să-și scrie singur un bilet de învoire.

Acest privilegiu se aplică doar monarhului aflat pe tron. Regina Camilla, Prințul și Prințesa de Wales și toți ceilalți membri ai familiei regale au nevoie de pașaport, la fel ca oricine altcineva (în cazul lor sunt pașapoarte diplomatice, dar sunt tot pașapoarte). În practică, regele călătorește în continuare după ce țările pe care le vizitează sunt informate oficial, iar secretarul său particular se ocupă de toate demersurile diplomatice, însă nu este necesară prezentarea niciunui document asemănător paşaportului.

Împăratul Japoniei

Împăratul Naruhito al Japoniei se află într-o situație similară. În baza unei directive a Ministerului japonez al Afacerilor Externe, datând din 10 mai 1971, s-a stabilit oficial că ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin procedurile de imigrare și de obținere a vizelor ca un cetățean de rând. În calitate de șef al statului japonez, el este considerat a fi deasupra procesului administrativ pe care îl reprezintă un pașaport.

Atunci când împăratul vizitează o altă țară, guvernul Japoniei informează în prealabil statul gazdă, iar la sosire este prezentat un document al MAE japonez, în locul unui pașaport.

Împărăteasa Japoniei

Aceeași directivă din 1971 se aplică și împărătesei, în prezent împărăteasa Masako. La fel ca soțul ei, aceasta călătorește în străinătate fără pașaport, bazându-se pe aceeași coordonare între guverne.

La fel ca în cazul Regatului Unit, această excepție este strict limitată. Prințul moștenitor, prințesa moștenitoare și ceilalți membri ai familiei imperiale japoneze trebuie în continuare să dețină pașapoarte diplomatice atunci când călătoresc.

De ce doar aceste trei persoane?

Un pașaport reprezintă o solicitare adresată de un stat altor state, făcută în numele șefului statului sau al autorității care îl emite. Atunci când tu ești acea autoritate, documentul devine inutil.

De aceea, această excepție se aplică strict monarhilor aflați pe tron și șefilor de stat în cadrul acestor sisteme specifice, nu prim-miniștrilor, președinților din republici sau chiar altor membri ai familiilor regale respective.