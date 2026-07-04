Carburanții tot mai scumpi schimbă piața auto. Mașinile electrice, în topul preferințelor

Criza carburanţilor a schimbat preferinţele românilor în materie de maşini. Speriaţi că benzina şi motorina s-ar putea scumpi şi mai mult în viitor, oamenii se reorientează către maşinile hibride ori sută la sută electrice.

Piața autoturismelor noi a crescut cu aproape 50% în iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare creștere a fost înregistrată de mașinile 100% electrice. Vorbim despre de o creştere de peste 350% față de iunie 2025, iar la nivelul primului semestru, electricele sunt pe plus cu peste 70%.

Și mașinile hibride continuă să câștige teren, în timp ce autoturismele pe benzină și motorină își reduc treptat ponderea în piață. Sunt tot mai mulți șoferi români care aleg să cumpere mașini electrice, în contextul în care carburanții s-au scumpit masiv în ultimele luni şi un plin îi costă tot mai mult.

Dacă ne uităm câtă economie reuşit să facem, dacă am avea o maşină electrică pe care o încărcăm acasă, am reuşi să reducem costul deplasării de aproape 3 ori.

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