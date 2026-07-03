Lise Henriksen lucrează doar șase luni pe an, dar câștigă peste 90.000 de euro. Norvegianca de 39 de ani este căpitanul unui petrolier de 50.000 de tone și petrece săptămâni întregi pe mare, la mii de kilometri de casă. Programul îi permite însă ca, după fiecare șapte săptămâni de muncă, să aibă alte șapte săptămâni libere.

Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul - Lise Henriksen via The Sun

Lise a crescut în Nuvsvåg, un mic sat pescăresc din nordul Norvegiei, cu doar 70 de locuitori. Încă din copilărie a mers pe mare alături de tatăl ei, pe mica lui barcă de pescuit, potrivit The Sun.

Tatăl femeii a început să lucreze ca pescar la numai 14 ani. Acum are 73 de ani și continuă să iasă pe mare ori de câte ori are ocazia.

Lise și-a dorit însă mai mult. A lucrat câțiva ani ca pescar, iar în cele din urmă a ajuns să conducă o navă uriașă care transportă substanțe chimice esențiale în diferite colțuri ale lumii.

Articolul continuă după reclamă

Prima femeie căpitan din istoria companiei

În 2023, Lise a devenit prima femeie căpitan din istoria companiei Odfjell. În prezent, conduce un petrolier care traversează oceanele și transportă încărcături folosite inclusiv la fabricarea unor produse de larg consum.

Potrivit publicației The Sun, dacă o persoană bea Coca-Cola sau folosește cremă hidratantă, este posibil ca ingredientele necesare să fi fost transportate pe o navă comandată de Lise.

Deși a crescut în jurul bărcilor, norvegianca nu și-a imaginat că va ajunge să conducă un petrolier de asemenea dimensiuni.

După ce a absolvit colegiul naval, a început să lucreze ca marinar în 2009 și a avansat treptat. Abia când a devenit ofițer secund și-a dat seama că postul de căpitan era la îndemâna ei.

"Nu cred că planul meu inițial era să devin căpitan", a mărturisit Lise Henriksen.

Salariul depășește 90.000 de euro

Promovarea a fost un moment important pentru ea. Postul de căpitan este plătit cu peste 90.000 de euro, deși Lise nu a dezvăluit suma exactă pe care o câștigă.

"A fost un lucru important să ajung acolo și să arăt că putem face aceeași muncă precum bărbații", a spus ea.

Lise spune că multe dintre colegele sale renunță la munca pe mare după ce devin mame sau aleg posturi în port.

"Era timpul ca firma să aibă prima femeie căpitan și sper că pot inspira și alte femei să facă același lucru", a declarat ea.

"Tot mai multe fete urcă acum în ierarhie și ocupă diferite funcții la bord. În prezent, suntem cinci femei pe această navă, ceea ce este foarte bine."

Doar cinci femei într-un echipaj de 28 de persoane

Lise lucrează cu echipaje diferite la fiecare călătorie. În prezent, transportă încărcături uriașe peste Atlantic, din Statele Unite către Europa.

Cinci femei într-un echipaj format din 28 de persoane reprezintă încă o situație neobișnuită. Lise a lucrat pe multe nave unde era singura femeie de la bord, însă spune că lucrurile încep să se schimbe.

"În Norvegia au existat mai multe campanii prin care navigatorii le-au transmis oamenilor că aceasta este o meserie și pentru fete, nu doar pentru băieți", a explicat ea.

"Sunt și multe femei navigator din întreaga lume care inspiră pe rețelele sociale, iar multe fete le admiră. Cred că astfel își dau seama că și noi avem șansa să facem acest lucru."

"Dorm mai bine pe navă decât acasă"

Lise spune că iubește viața pe mare și că, uneori, se odihnește mai bine la bord decât atunci când se află acasă.

"Dorm foarte bine pe navă, mult mai bine decât acasă. Mai ales dacă nava se leagănă puțin, dorm și mai bine", a povestit ea.

Conducerea navei prin porturi aglomerate este una dintre provocările care îi plac cel mai mult.

"Este o responsabilitate uriașă. Ai o navă mare, ești responsabil de siguranța echipajului și transportăm o cantitate mare de marfă, pe care trebuie să o ducem în siguranță dintr-un loc în altul."

"Uneori, când navigăm prin porturi mari, mă gândesc că este destul de ciudat că eu sunt responsabilă și că eu conduc o astfel de navă. Din când în când îmi dau seama că este o realizare importantă și că ar trebui să fiu mândră de ea", a adăugat Lise.

Apusuri, balene și o piscină pe punte

Viața în port este întotdeauna agitată, spune căpitanul. În schimb, atunci când vremea este bună și nava se află în larg, Lise încearcă să le ofere membrilor echipajului timp pentru relaxare.

La bord, ea vede sute de apusuri spectaculoase și animale marine precum delfini și balene.

"Când ești în larg, ai senzația că te afli într-un loc liniștit. Poți merge pe puntea de comandă și să vezi marea, apusurile și răsăriturile. Este extraordinar. Nici nu știu câte fotografii cu apusuri și răsărituri din întreaga lume am", a spus ea.

Echipajul are chiar și o piscină pe punte, unde membrii se pot relaxa și pot înota.

Viața pe mare înseamnă și multe sacrificii

Săptămânile petrecute departe de casă nu înseamnă însă doar apusuri și momente de relaxare.

"De-a lungul anilor, ratezi multe evenimente importante", a spus Lise.

"Uneori îți dorești să fii acasă pentru o zi de naștere, un botez sau un alt moment important din viața familiei și a prietenilor. Dar avem un echipaj foarte bun și suntem apropiați. Este ca și cum ai avea o a doua familie atunci când ești plecat de acasă."

Munca este intensă, dar după șapte săptămâni pe mare, Lise are alte șapte săptămâni libere.

"Jumătate de an sunt complet liberă"

Pentru norvegiancă, unul dintre cele mai mari avantaje este că, în perioada în care nu se află pe navă, se poate desprinde complet de serviciu.

"Este foarte plăcut. Ai jumătate de an liber, iar când ești în concediu nu trebuie să te gândești la muncă, pentru că altcineva este la bord și îți face treaba. Poți să te deconectezi complet. Nu trebuie să te gândești că ai de răspuns la e-mailuri sau că mai ai ceva de făcut în legătură cu serviciul. Ai cu adevărat timp liber și îl poți petrece cu familia și prietenii sau călătorind puțin", a spus ea.

Chiar dacă acum conduce un petrolier uriaș, Lise nu a renunțat la legătura cu locul în care a crescut.

"Când sunt acasă, încă îmi place să ies cu tata pe barca lui de pescuit, ori de câte ori am ocazia", a mărturisit Lise.

Viața de căpitan este solicitantă, dar fiecare călătorie se încheie cu întoarcerea la liniștea bărcii de pescuit a tatălui ei.