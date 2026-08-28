Trump a redenumit Lacul Ontario în "Lacul America", în plin război comercial cu Canada 

Preşedintele american Donald Trump, angajat într-o confruntare diplomatică şi economică dură cu Canada, a semnat joi un ordin executiv prin care Lacul Ontario, situat la frontiera americano-canadiană, a fost redenumit Lacul America.

"Avem un golf şi avem un lac. Tot ce ne mai lipseşte încă este un ocean", a comentat preşedintele american, care ordonase deja schimbarea numelui Golfului Mexic în "Golful Americii".

"Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne aşteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario", a scris marţi Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Postarea lui a intervenit după ce disputa comercială dintre Canada şi SUA, declanşată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între preşedintele american şi premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susţinător al său.

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Canada a anunţat marţi intrarea în vigoare pe 8 septembrie a unor suprataxe vamale de 15 până la 50% pentru o serie de produse americane şi deblocarea a 4,6 miliarde de euro pentru susţinerea sectoarelor dur lovite de războiul comercial care a escaladat între cele două state vecine.