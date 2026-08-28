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Video Noi imagini cu momentul în care Andrei Bordeianu este lovit pe motocicletă. Medicii l-au scos de la ATI

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Cătălina Osman | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 13:53 | Modificat la 28.08.2026, 13:53

Au apărut imagini noi cu accidentul în care a fost implicat cunoscutul influencer Andrei Bordeianu, campion național și internațional la culturism, cu peste jumătate de milion de urmăritori pe reţelele sociale.

Tânărul se afla pe motocicletă şi a fost lovit de o maşină care ieşea dintr-un campus universitar. Pe imagini se vede cât de puternic a fost impactul şi se poate spune că este o minune că influencerul a scăpat cu viaţă.

El este internat la Spitalul Universitar din Capitală, iar medicii l-au scos de la terapie intensivă şi l-au mutat pe secţia de Ortopedie.

În prezent starea sa este stabilă, dar va mai avea nevoie de intervenții chirurgicale, aşa că va mai rămâne internat câteva zile.

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Cătălina Osman
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