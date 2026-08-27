Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 2 camere cu 10.000 de euro

ANAF a scos la vânzare, prin licitație, o cotă de 1/2 dintr-un apartament cu două camere din Oravița, județul Caraș-Severin. Prețul de pornire este de 50.650 de lei, iar locuința are o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați și se află la etajul al doilea al unui bloc construit în 1970. Anunțul publicat de Fisc conține însă și o serie de detalii importante referitoare la situația juridică a imobilului.

Apartamentul din Oraviţa scos de ANAF la licitație cu 50.650 de lei - ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a scos la licitație o proprietate situată în Oravița, pe strada Eftimie Murgu, nr. 80, în județul Caraș-Severin.

Potrivit anunțului publicat pe platforma de licitații a ANAF, prețul de pornire este de 50.650 de lei, aceeași fiind și valoarea de evaluare menționată pentru bun. Vânzarea este scutită de TVA, iar taxa de participare la licitație este de 5.065 de lei.

Ce se vinde, de fapt, cu 50.650 de lei

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Un detaliu esențial pentru cei interesați este că suma nu reprezintă prețul pentru întregul apartament. Potrivit descrierii oficiale, este scoasă la vânzare cota de 1/2 din apartament.

Locuința este compusă din două camere, bucătărie și dependințe și are o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați. Proprietății îi revin și 16 metri pătrați de teren din părțile de folosință comună.

Apartamentul se află la etajul al doilea, într-o construcție finalizată în anul 1970. În anunț, proprietatea este prezentată ca fiind renovată, iar structura de rezistență este din beton armat. Accesul se face pe cale rutieră.

Ipoteci și urmăriri silite menționate în anunțul ANAF

Documentația publicată de ANAF indică și existența mai multor sarcini asupra imobilului.

Este menționat un drept de ipotecă și o interdicție de grevare și înstrăinare în favoarea BCR - Sucursala Județeană Caraș-Severin.

În anunț apare și un drept de ipotecă în favoarea ANAF, în baza unei ordonanțe de luare a măsurilor asigurătorii din dosarul nr. 145/P/2014, din 23 ianuarie 2014, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oravița.

Până când apare proprietatea pe platforma ANAF

Anunțul pentru proprietatea din Oravița este publicat pe platforma ANAF pentru perioada 20 august - 19 septembrie 2026.

În ceea ce privește uzura, eventualele semne particulare și constatările referitoare la proprietate, ANAF face trimitere la raportul de evaluare. Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 31003-C1-U7 Oravița.