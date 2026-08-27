S-a sinucis Victoria Ionescu, fiica lui Cazimir Ionescu. A lăsat un bilet de adio

Tragedie în familia fostului politician Cazimir Ionescu. Fiica acestuia, Victoria, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită moartă la o fermă din comuna Mușătești, județul Argeș, unde se afla de câteva zile la niște prieteni.

Victoria a ajuns acolo pe 21 august și a fost văzută pentru ultima dată marți seară, în jurul orei 21. Miercuri dimineață, a fost descoperită chiar de gazdă, care a şi alertat imediat poliţia.

Primele date ale anchetei indică faptul că tânăra, care se confrunta cu depresia, s-ar fi spânzurat. Polițiștii au găsit în locuință și un bilet de adio, în care Victoria le cerea iertare celor din familie.

La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii, iar verificările nu au indicat urme de violență care să ridice suspiciuni cu privire la o altă cauză a morții. Trupul tinerei va fi supus necropsiei, pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

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Cazimir Ionescu a fost una dintre figurile cunoscute ale politicii românești după Revoluție. A fost deputat și senator în anii '90 și 2000.

Ce spune poliţia

"În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Muşăteşti.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti, constatând că cele sesizate se confirmă. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din Bucureşti", anunţă IPJ Argeş.