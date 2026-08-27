A murit "Măcelarul din Bosnia". Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit în detenţie

Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenţie a ONU de la Haga, au anunţat joi mai multe posturi sârbe preluate de agenţiile internaţionale de presă.

Informaţiile privind moartea celui supranumit "Măcelarul din Bosnia" au fost confirmate ulterior de un oficial al ONU, potrivit Reuters.

"Ratko Mladic, fost comandant al Armatei Republika Srpska (...) a murit la vârsta de 84 de ani", a anunţat televiziunea naţională RTS pe site-ul său, relatează AFP.

Ratko Mladic, care era grav bolnav de luni de zile, a murit la câteva zile după o ultimă respingere de către Mecanismul Internaţional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaţionale de la Haga, a cererii familiei sale şi a guvernului sârb ca el să fie transferat într-un spital militar din Belgrad pentru a beneficia de îngrijiri medicale. La începutul săptămânii, ministrul justiţiei sârb, Nenad Vujic, îşi reiterase cererea de eliberare a lui Mladic, pentru ca acesta să primească tratament medical în Serbia, afirmând că decesul său "poate surveni în orice moment".

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Ratko Mladic, 84 de ani, fost general al forţelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morţi între 1992 şi 1995, verdict confirmat în apel în 2021.

Printre aceste crime se numără, în special, masacrul a aproximativ 8.000 de bărbaţi şi adolescenţi bosniaci, comis în iulie 1995 în regiunea Srebrenica (est).

El a fost arestat în 2011 în Serbia, după ce a fost 16 ani fugar.

Asociaţiile mamelor din Srebrenica au denunţat apelurile repetate de eliberare a lui Ratko Mladic, calificându-le drept "provocări", şi au transmis că eliberarea sa ar fi percepută ca "o mare nedreptate faţă de familiile victimelor". Însă Mladic continua să fie glorificat de unii lideri politici sârbi şi de sârbi din Bosnia.

"Este un asasinat silenţios al tatălui meu", a denunţat săptămâna trecută fiul său Darko Mladic, după ce l-a vizitat pe tatăl său la Haga. El a afirmat atunci că medicii din centrul penitenciar "au încetat cu totul îngrijirile".