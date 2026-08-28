O echipă internaţională a vrut să vadă dacă numărul limbilor pe care le vorbim se reflectă şi în felul în care îmbătrânim! Iar concluzia este uluitoare: în cazul celor care vorbesc 2 limbi străine, vârsta cerebrală estimată ar fi cu 6 ani mai mică. La trei limbi străine, diferenţa ar ajunge la 7 ani, iar pentru cei care vorbesc 4 sau mai multe limbi străine, la 13 ani.

Nu este suficient să ştim cum să cerem o cafea sau să întrebăm unde este gara într-o limbă străină. Contează şi cât de bine o stăpânim, cât de des o vorbim şi cât de devreme o învăţăm.

Iar noi, românii, avem un motiv în plus să fim atenţi la această poveste: copiii noştri chiar învaţă multe limbi străine. Suntem pe locul 6 în Uniunea Europeană la acest capitol: cam 95% dintre elevii români de gimnaziu studiază cel puţin 2 limbi străine, faţă de o medie europeană la jumătate.

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Ţările nordice sunt fruntaşe, în vreme ce Austria, Ungaria şi Irlanda sunt la coada clasamentului.