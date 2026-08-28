Observator » Educaţie » Cei care vorbesc mai multe limbi străine au un creier mai "tânăr". Cum stau românii la acest capitol

Video Cei care vorbesc mai multe limbi străine au un creier mai "tânăr". Cum stau românii la acest capitol

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Francesca Vlădică | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 13:02 | Modificat la 28.08.2026, 13:03

O limbă străină vorbită în plus înseamnă câţiva ani în minus pentru vârsta creierului, reiese dinntr-un nou studiu realizat în Barcelona. 

O echipă internaţională a vrut să vadă dacă numărul limbilor pe care le vorbim se reflectă şi în felul în care îmbătrânim! Iar concluzia este uluitoare: în cazul celor care vorbesc 2 limbi străine, vârsta cerebrală estimată ar fi cu 6 ani mai mică. La trei limbi străine, diferenţa ar ajunge la 7 ani, iar pentru cei care vorbesc 4 sau mai multe limbi străine, la 13 ani.

Nu este suficient să ştim cum să cerem o cafea sau să întrebăm unde este gara într-o limbă străină. Contează şi cât de bine o stăpânim, cât de des o vorbim şi cât de devreme o învăţăm.

Iar noi, românii, avem un motiv în plus să fim atenţi la această poveste: copiii noştri chiar învaţă multe limbi străine. Suntem pe locul 6 în Uniunea Europeană la acest capitol: cam 95% dintre elevii români de gimnaziu studiază cel puţin 2 limbi străine, faţă de o medie europeană la jumătate.

Articolul continuă după reclamă

Ţările nordice sunt fruntaşe, în vreme ce Austria, Ungaria şi Irlanda sunt la coada clasamentului.

Francesca Vlădică
Like
engleza studiu scoala austria
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.