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Cod portocaliu de vijelii în două județe. Rafalele pot ajunge la 90 km/h, este anunțată și grindină

Cod portocaliu de vijelii în două județe. Rafalele pot ajunge la 90 km/h, este anunțată și grindină Cer acoperit de nori înaintea unei furtuni - Shutterstock | Imagine ilustrativă
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Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 18:06 | Modificat la 27.08.2026, 18:06

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din județele Argeș și Buzău. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale care pot atinge 90 de kilometri pe oră și grindină. Avertizarea este valabilă între orele 17.45 și 18.45.

Mai multe localități din județele Argeș și Buzău se află sub avertizare Cod portocaliu de vijelii.

Fenomenele meteo severe sunt prognozate în intervalul 17.45 - 18.45.

Localitățile aflate sub Cod portocaliu

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În județul Argeș, avertizarea vizează localitățile Curtea de Argeș, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Corbeni, Coșești, Mușătești, Șuici, Valea Danului, Valea Iașului, Cepari, Sălătrucu și Cicănești.

În județul Buzău, fenomenele periculoase sunt așteptate în Lopătari, Gura Teghii, Vintilă Vodă, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Odăile, Cănești și Chiliile.

Vijelii cu rafale de până la 90 km/h și grindină

Potrivit avertizării, local se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de 70-90 de kilometri pe oră. De asemenea, este prognozată grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 2-3 centimetri.

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Denisa Gheorghe
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