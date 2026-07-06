Președintele american Donald Trump a reaprins duminică tensiunile publice cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine editată în care aceasta pare să îl privească admirativ, gest interpretat ca o ironie la adresa liderului de la Roma. Disputa vine pe fondul unor schimburi de declarații tot mai acide între cei doi, amplificate de pozițiile diferite în politica externă și de recentele divergențe legate de Orientul Mijlociu.

Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni: "Este nevoie de un ordin de restricție" - Truth Social / Donald J. Trump

Pe contul său Truth Social, Trump a postat un meme în care Meloni părea că îl priveşte admirativ, însoţit de mesajul: "Este nevoie de un ordin de restricţie".

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Trump a susţinut luna trecută că lidera italiană a încercat în repetate rânduri să se fotografieze cu el în timpul summitului G7 din Franţa şi că popularitatea ei pe plan intern a avut de suferit din cauza poziţiei sale faţă de Statele Unite, potrivit Agerpres.

"Probabil este fericită că am vorbit cu ea. Nu a fost nevoie să vorbesc cu ea", a declarat Trump pentru postul de televiziune italian La7 luna trecută. "M-a implorat să fac o poză cu ea. Îşi dorea atât de mult o poză cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea", a susţinut atunci Trump.

Ca răspuns, Meloni a spus că a fost "uimită" de declaraţiile "complet inventate" ale lui Trump.

"Există un lucru pe care ar trebui să-l ţină minte: nici eu şi nici Italia nu implorăm vreodată", a spus Meloni, considerată o prietenă a liderului de la Casa Albă până la războiul din Iran.

După ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului pe 28 februarie, Trump a criticat în repetate rânduri Italia pentru refuzul de a permite utilizarea aerodromurilor sale în timpul operaţiunilor militare ale SUA împotriva Iranului.