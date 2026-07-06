WhatsApp testează o nouă metodă prin care utilizatorii pot vedea mai rapid cine este activ în aplicație. După primele teste realizate pe telefoanele cu Android, indicatorul sub forma unui punct verde a început să apară și pe iPhone.

Schimbare importantă pe WhatsApp. Ce înseamnă punctul verde care începe să apară lângă contacte - Profimedia / imagine ilustrativă

Noua funcție este disponibilă, pentru moment, unui număr limitat de persoane care folosesc versiunea beta a aplicației WhatsApp pentru iOS. Indicatorul apare în dreptul fotografiei de profil a unui contact și arată că persoana respectivă folosește aplicația în acel moment, potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo.

Un sistem asemănător este utilizat deja de alte servicii deținute de Meta, inclusiv Facebook și Messenger

Punctul verde este un indicator vizual al statutului „Online”. Atunci când un utilizator are aplicația deschisă și setările sale de confidențialitate permit afișarea activității, în colțul fotografiei de profil va apărea un mic cerc verde.

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Indicatorul dispare imediat după ce persoana nu mai este activă în aplicație, astfel că informația ar urma să fie actualizată în timp real. Scopul schimbării este ca utilizatorii să poată identifica mai ușor contactele care sunt disponibile și care ar putea răspunde rapid la un mesaj.

Până acum, în pagina cu informațiile unui contact, WhatsApp afișa cuvântul „Online” sub fotografia de profil. În cadrul noului test, această etichetă este înlocuită cu punctul verde, mai ușor de observat dintr-o singură privire. Un sistem asemănător este utilizat deja de alte servicii deținute de Meta, inclusiv Facebook și Messenger, unde punctul verde semnalează că o persoană este activă.

În actuala etapă de testare, punctul verde nu apare direct în lista principală de conversații și nici în interiorul ferestrei în care sunt schimbate mesajele. Utilizatorii îl pot vedea doar în pagina cu informațiile contactului. Aceasta poate fi deschisă prin apăsarea numelui persoanei din partea de sus a unei conversații.

Funcția este testată prin versiunea WhatsApp beta pentru iOS 26.26.10.72, distribuită prin platforma TestFlight. Un număr redus de utilizatori ai versiunii obișnuite disponibile în App Store ar putea primi, de asemenea, indicatorul în cadrul testelor desfășurate de companie.

WhatsApp nu a anunțat deocamdată o dată la care schimbarea va deveni disponibilă pentru toate conturile. Funcția a apărut anterior în versiunea WhatsApp beta pentru Android 2.26.24.5. Și în acest caz, indicatorul este disponibil doar anumitor utilizatori și apare, pentru moment, în pagina cu informațiile contactului.

Introducerea punctului verde pe ambele sisteme de operare sugerează că Meta pregătește o implementare mai amplă, însă funcțiile testate în versiunile beta pot fi modificate sau chiar retrase înainte de lansarea generală. Noul indicator nu modifică setările de confidențialitate existente. Persoanele care au ales să ascundă informațiile „Ultima accesare” și „Online” nu vor fi marcate cu un punct verde.

Utilizatorii păstrează astfel controlul asupra persoanelor care pot vedea când sunt activi. Punctul verde nu face publică o informație nouă, ci afișează într-o formă diferită statutul „Online” care exista deja în aplicație. Setările pot fi verificate din meniul WhatsApp, în secțiunea Setări – Confidențialitate – Ultima accesare și online.

Testarea punctului verde pare să facă parte dintr-o reorganizare mai amplă a aplicației. WhatsApp dezvoltă o nouă secțiune dedicată contactelor, care ar putea afișa într-un singur loc persoanele active și contactele care au fost online recent.

Utilizatorii ar putea ordona lista fie în ordine alfabetică, fie în funcție de activitate. Persoanele care sunt online ar urma să fie evidențiate prin același punct verde, în timp ce contactele care și-au ascuns activitatea nu vor fi incluse în această categorie. Secțiunea se află încă în dezvoltare și nu este disponibilă publicului.

În paralel, WhatsApp pregătește una dintre cele mai importante schimbări privind modul în care sunt adăugate contactele. Utilizatorii își pot rezerva un nume unic pe care îl vor putea folosi pentru a comunica fără să își dezvăluie numărul de telefon unor persoane noi.

Meta a anunțat oficial că rezervarea numelor de utilizator a început la sfârșitul lunii iunie, iar funcția va fi lansată treptat în cursul anului 2026. Numele poate fi rezervat din meniul Setări – Cont – Nume de utilizator, în țările și pe conturile unde opțiunea a devenit disponibilă.

Compania susține că nu va exista un director public prin care utilizatorii să poată fi căutați. Pentru inițierea unei conversații va trebui cunoscut numele exact, iar utilizatorii vor putea activa și o cheie suplimentară pentru a limita mesajele nedorite.