Cum transformă Trump NATO într-o "mașină de făcut bani". Analiză Politico

Președintele american Donald Trump a remodelat alianța transatlantică și a transformat-o într-o structură care funcționează tot mai mult după principii de afaceri, se arată într-o analiză publicată de Politico.

Donald Trump a transformat o alianță transatlantică veche de generații, construită pe valori democratice comune, într-un cadru cu care se simte mai confortabil să lucreze: o afacere, scriu jurnaliștii Politico.

Președintele american i-a convins pe membrii NATO să își accelereze puternic propriile cheltuieli pentru apărare și să investească masiv în armament american destinat Ucrainei. La reuniunea anuală a liderilor alianței, Trump va muta din nou atenția asupra sumelor pe care europenii le pot cheltui pentru echipamente militare fabricate în Statele Unite, potrivit analizei.

NATO, de la valori comune la interese financiare

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Această schimbare reflectă abordarea tot mai tranzacțională a administrației americane față de unii dintre cei mai apropiați aliați ai SUA și riscă să împingă în plan secund discuțiile privind extinderea NATO sau apărarea flancului estic în fața Rusiei, notează Politico. În același timp, noua abordare a tensionat legăturile care țineau odinioară alianța unită, transformând NATO într-o organizație modelată mai degrabă de interesele naționale decât de idealurile comune.

"Europa va mai depinde o vreme de SUA", a declarat un diplomat european, citat de Politico. "Prin urmare, nu este în interesul nostru să provocăm conflicte. Dar trebuie, de asemenea, să facem Statele Unite să înțeleagă, într-un mod ferm, că Europa nu trebuie luată de-a gata și că și noi avem propriile interese."

Președintele a amenințat în repetate rânduri că va scoate SUA din alianță dacă statele membre nu își respectă angajamentele. La rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a legat majorarea cheltuielilor pentru apărare de accelerarea vânzărilor de armament american către aliați. Această atitudine axată în primul rând pe afaceri s-a manifestat, într-o anumită măsură, la fiecare dintre cele șase summituri anuale la care Trump a participat în timpul celor două mandate ale sale, scrie Politico.

Abordarea a devenit însă tot mai evidentă pe măsură ce președintele a adus în discuție preluarea Groenlandei, a oscilat în privința sprijinului american pentru Ucraina și a impus tarife dure statelor membre NATO. Strategia face parte și din politica lui Trump de a cere altor țări să cumpere produse americane, fără a oferi prea multe acorduri comerciale reciproce în schimb, se mai arată în analiză.

Europa acceptă jocul, cel puțin pentru moment. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în timpul unei vizite la Washington, că investițiile europene susțin 110.000 de locuri de muncă americane, prin comenzi de armament din SUA în valoare de 300 de miliarde de dolari. Regatul Unit și Germania au anunțat, cu câteva zile înaintea summitului, planuri de a produce în propriile țări, sub licență, armament american.

"Secretarul general vrea să transforme summitul într-un eveniment dedicat încheierii de acorduri, în cadrul căruia companiile să anunțe colaborări", a declarat un al doilea diplomat european pentru Politico, sub protecția anonimatului. "Dacă Trump va considera că evenimentul dedicat industriei de apărare este unul pozitiv, atunci ar putea privi într-o lumină favorabilă și summitul de la Ankara și, sperăm, NATO în ansamblu", a continuat diplomatul.

Liderii europeni vor să evite un conflict cu Trump la Ankara

Oficialii europeni recunosc că nu vor putea veni la Ankara cu ceva la fel de spectaculos precum rezultatele summitului de anul trecut, de la Haga. Ei indică însă planurile de a anunța acorduri în valoare de miliarde de dolari, precum și organizarea unui forum al industriei de apărare în paralel cu summitul.

"Vrem să mergem acolo, să ne asumăm angajamentele privind cheltuielile și securitatea și să plecăm înainte ca ceva să meargă prost", a declarat un al treilea diplomat european, citat de publicația americană. "Trebuie să facem acest lucru pentru propria noastră securitate, dar, evident, mai există și un alt element", a adăugat acesta.

Membrii NATO au avut sentimentul că au fost puși în fața faptului împlinit în ultimele luni, după ce Trump și-a surprins aliații prin anunțarea retragerii unor trupe din Germania și prin anularea unor desfășurări militare în Polonia, notează Politico.

Deciziile lui Trump sporesc neliniștea pe flancul estic

Europa rămâne, de asemenea, în alertă din cauza războiului din Ucraina și a acțiunilor Rusiei tot mai aproape de flancul estic al NATO. Liderii încearcă să stabilească modul în care continentul se va putea apăra în condițiile în care Statele Unite sunt tot mai puțin dispuse să sacrifice vieți și resurse financiare în Europa.

Pentagonul ar urma să anuleze planul privind trimiterea unor rachete Tomahawk în Germania, parțial din cauza temerilor că Rusia ar putea interpreta măsura drept o escaladare, susține Politico. Decizia ar lăsa Berlinul cu puține soluții pentru nevoia sa urgentă de armament cu rază lungă de acțiune.

Departamentul american al Apărării a mutat, de asemenea, în acest an, două birouri care gestionau în mod tradițional vânzările militare externe în subordinea structurii responsabile de achiziții și mentenanță. Măsura face parte dintr-o reorganizare mai amplă, menită să acorde prioritate exporturilor din industria de apărare și să încurajeze alte state să cumpere echipamente americane.