Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut luni aliaţilor să intensifice sprijinul pentru apărarea antiaeriană a ţării. Liderul de la Kiev a solicitat în special o licenţă din partea Statelor Unite pentru producerea rachetelor Patriot, după un nou atac rusesc devastator asupra capitalei ucrainene, în urma căruia 13 oameni au murit, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Zelenski cere SUA licenţe să facă rachete Patriot în Ucraina, după atacul devastator asupra Kievului - Hepta

"Contăm de asemenea mult pe o decizie a SUA privind licenţele pentru Patriot şi pe alte forme de cooperare. Sunt genul de măsuri care pot opri acest război şi împiedica atacuri precum acesta", a postat Zelenski pe Facebook.

Bilanţul atacului rusesc masiv asupra capitalei ucrainene a crescut la cel puţin 13 morţi şi 86 de răniţi, a anunţat joi primarul Kievului, iar şeful diplomaţiei ucrainene a făcut la rândul său apel la aliaţii ţării să furnizeze sisteme de apărare antiaeriană.

"Nu întârziaţi deciziile privind apărarea aeriană pentru Ucraina! Este principala noastră cerere către partenerii noştri după o noapte de oruoare la Kiev", a declarat ministrul rus de externe, Andrii Sîbiga.

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"La ora actuală, există 13 morţi", a spus primarul Vitali Kliciko. Un precedent bilanţ furnizat de autorităţile locale avansa numărul de nouă morţi.

Atac devastator asupra Kievului

Pe 2 iunie, un atac rus masiv, efectuat cu 656 de drone şi 73 de rachete, a făcut 23 de morţi, dintre care 16 la Dnepr (centru-est) şi şapte la Kiev, unde în jur de 50 de persoane au fost de asemenea rănite, conform autorităţilor.

Jurnaliştii AFP au auzit explozii în timpul unei serii de atacuri care a durat mai multe ore, iar în imaginile suprinse de agenţie pot fi văzute imobile rezidenţiale avariate. După o detonare în centrul capitalei, s-a ridicat un nor gros de fum, iar apoi au apărut flăcările, a declarat un jurnalist prezent la Kiev. Pompieri şi ambulanţe au ajuns rapid la faţa locului.