Ucraina atacă în premieră Rusia cu tancuri britanice Challenger 2. Momentul în care ruşii susţin că au distrus unul în Kursk

O sursă din Marea Britanie a confirmat pentru BBC că tancurile Challenger 2 sunt folosite de ucraineni în incursiunea surpriză din Rusia. Nu este clar câte tancuri au ajuns pe teritoriul rusesc, dar Marea Britanie a livrat Ucrainei doar 14 astfel de blindate pentru contraofensiva eşuată de anul trecut. Rusia a transmis vara trecută că a distrus 2 tancuri Challenger 2 la Robotîne, în Zaporojie, dar britanicii au confirmat doar o distrugere.

Tancuri britanice Challenger 2 folosite în premieră pe pământ rusesc

Miniștrii și oficialii britanici au declarat în mod repetat că Ucraina decide cum folosește armele furnizate de Regatul Unit. Ministerul Apărării de la Londra a spus că nu comentează public armele specifice furnizate de Regatul Unit Ucrainei, dar un purtător de cuvânt al ministerului a transmis că, potrivit Cartei ONU, Kievul are dreptul clar la autoapărare, împotriva atacurilor ilegale ale Rusiei și "aceasta nu împiedică operațiuni în interiorul Rusiei".

Londra a lăsat de înţeles că nu sunt restricţii privind utilizarea tancurilor Challenger 2 pe pământ rusesc. Există încă o excepție cu privire la utilizarea rachetelor Storm Shadow cu rază lungă de acțiune. Marea Britanie nu a dat Ucrainei permisiunea de a lovi cu ele ținte în interiorul Rusiei, în ciuda presiunilor de la Kiev.

Ruşii susţin că au distrus un tanc Challenger 2 în Kursk

Între timp, bloggerii militari ruşi au publicat pe Telegram o înregistrare video despre care susţin că arată un tanc Challenger 2 distrus cu rachete în regiunea Kursk. După contraofensiva eşuată de vara trecută, tancurile Challenger 2 au fost retrase de ucraineni de pe linia frontului pentru că erau prea grele şi se blocau în noroi, dar şi pentru că erau o ţintă pentru dronele kamikaze Lancet, potrivit unui reportaj realizat de The Sun.

Challenger 2 sunt cele mai moderne tancuri ale armatei britanice

Challenger sunt cele mai moderne tancuri ale armatei britanice. Au fost introduse pentru prima dată în serviciul armatei britanice în 1994. Până la războiul din Ucraina a fost distrus doar un astfel de blindat, în Basra, în 2003, când a fost lovit de un alt tanc Challenger 2 într-un "friendly fire". Costul de producţie este de peste 4 milioane de euro bucata. Britanicii au construit peste 440 de bucăţi iar 38 au fost cumpărate de Oman în anii 90.

Armata britanică susține că tancul Challenger 2 "nu a fost niciodată învins de inamic", potrivit Sky News. Iar un expert a declarat pentru Business Insider că blindatul, care a fost trimis în trecut în Bosnia Herțegovina, Kosovo și Irak, este "superior oricărui tanc de luptă rusesc" cu care se confruntă. Nu a putut fi folosit în Afganistan deoarece nu era potrivit pentru teren.

Potrivit Business Insider, tancul are 8 metri lungime și 2,5 metri înălțime. Are o greutate de 62,5 tone şi este propulsat de un motor diesel V-12 de 1.200 de cai putere. Tancul are un tun principal de 120 mm și poate transporta un echipaj de patru oameni, un comandant, un trăgător, un operator și un mecanic. Are o autonomie de 547 de kilometri cu o viteză maximă de 59 de kilometri pe oră.

