"NATO 3.0 nu va fi complet fără Ucraina". Ministrul de externe ucrainean cere din nou ajutorul aliaţilor

Ucraina cere sprijin urgent pentru apărarea antiaeriană, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, le-a transmis aliaților NATO că Kievul are nevoie de sisteme de interceptare și apărare aeriană înainte de venirea iernii, avertizând că Moscova folosește "teroarea balistică" ca strategie de presiune. În paralel, președintele Volodimir Zelenski susține că etapa decisivă a războiului va fi câștigată de partea care va domina spațiul aerian.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, şi-a informat omologii din Consiliul NATO-Ucraina, desfăşurat la Ankara pe marginea summitului Alianţei Atlantice, despre consecinţele ultimelor atacuri ruseşti şi a insistat că Ucraina are nevoie de mijloace pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice ruseşti, informează Agerpres care citează EFE.

"Apărarea antiaeriană rămâne prioritatea noastră principală. Am transmis urgenţa creşterii protecţiei împotriva ameninţării reprezentate de rachete balistice. (Preşedintele rus Vladimir) Putin pariază pe teroarea balistică drept ultimă soluţie", a scris Sîbiga miercuri într-un mesaj publicat pe X despre discursul său în faţa Consiliului.

Sîbiga a lăudat "succesele" Ucrainei pe linia frontului, în ceea ce priveşte producţia militară şi în atacurile sale la distanţă lungă împotriva Rusiei şi a declarat că consolidarea capacităţilor armatei ucrainene în materie de rachete antibalistice este cea mai bună modalitate de a forţa Rusia la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului.

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"Ucraina are nevoie urgentă de livrări la timp de sisteme de apărare antiaeriană şi interceptoare, mai ales odată cu apropierea iernii", a mai scris Sîbiga, solicitând contribuţii reînnoite din partea partenerilor europeni la programul PURL, prin care aliaţii Ucrainei achiziţionează din SUA arme pe care administraţia Donald Trump a încetat să le mai trimită gratuit.

Sîbiga a reafirmat, de asemenea, ideea că Ucraina nu mai este o ţară care primeşte doar ajutor şi a subliniat contribuţia în ceea ce priveşte experienţa, inovaţia şi capacităţile de luptă pe care Kievul le poate oferi aliaţilor săi.

"NATO 3.0 nu va fi complet fără Ucraina", a concluzionat el.

Zelenski consideră că rezultatul războiului cu Rusia va fi decis de o "bătălie aeriană".

Declaraţiile lui Sîbiga survin după interviul acordat luni ziarului britanic Financial Times de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat cu acest prilej că rezultatul fazei decisive a războiului cu Rusia va fi hotărât de "o bătălie aeriană".

În respectivul interviu, acordat la câteva ore după un atac masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene, Zelenski a apreciat că Ucraina a reuşit deja să prevină o victorie rusească pe uscat şi a expulzat o mare parte din flota sa din Marea Neagră, ceea ce a transformat spaţiul aerian în principalul teatru al conflictului.

"Cred că victoria în acest război aparţine celui care este mai inteligent", a declarat liderul ucrainean. "Dacă opreşti inamicul pe câmpul de luptă, dacă opreşti războiul pe uscat şi îi refuzi dominaţia pe mare - aşa cum am făcut-o noi, cu dronele noastre navale, alungând flota rusă - atunci următorul câmp de luptă va fi cerul", a explicat el.

Zelenski a declarat, de asemenea, ziarului britanic că simte că preşedintele american Donald Trump priveşte războiul din Ucraina dintr-o "nouă perspectivă".

"Preşedintele Trump vrea să fie acolo unde există succes. Are legătură cu multe lucruri, nu doar cu personalitatea sa, ci şi cu alegerile care urmează, cu statutul său şi cu convingerea sa despre cum se poate pune capăt acestui război", a afirmat preşedintele ucrainean.

Zelenski a stat de vorbă cu Financial Times la Kiev înaintea summitului NATO de la Ankara.

Ajuns în Turcia, preşedintele ucrainean şi-a îndemnat marţi partenerii din alianţă să îşi intensifice sprijinul pentru Ucraina în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană, într-un moment în care Rusia îşi înmulţeşte atacurile cu rachete, în special balistice, asupra oraşelor şi infrastructurilor ţării sale.

În acest sens, liderul ucrainean a susţinut că abilitatea ţării sale de a produce şi desfăşura drone cu rază lungă de acţiune i-a permis să atace instalaţiile energetice şi militare ruseşti şi să "neutralizeze" maşina de război a Moscovei.

Cu toate acestea, el a recunoscut că principala slăbiciune a Ucrainei este "apărarea balistică" şi, deşi Ucraina are sisteme americane Patriot şi franceze SAMP/T capabile să intercepteze rachete balistice ruseşti, aprovizionarea este "extrem de limitată".

"Dacă partenerii noştri nu abandonează financiar Ucraina, dacă soldaţii noştri continuă să menţină frontul, dacă fiecare kilometru de avans rusesc continuă să îi coste zeci de mii - şi uneori sute de mii - de morţi, atunci bătălia decisivă va avea loc în aer", a insistat Zelenski.