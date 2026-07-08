Premierul Ungariei susţine că nu va trimite arme Ucrainei, deşi o consideră victima agresiunii ruse

Ungaria își menține poziția privind războiul din Ucraina, dar promite să își consolideze rolul în NATO. Premierul ungar Peter Magyar a declarat, la summitul Alianței de la Ankara, că Budapesta consideră Ucraina victima agresiunii ruse, însă nu va trimite arme sau trupe pe front. Liderul ungar a subliniat că țara sa va continua sprijinul umanitar pentru Kiev și că dorește să refacă poziția Ungariei de aliat de încredere în cadrul NATO.

"Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-și apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, așa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina (...) Am avut o scurtă discuție cu președintele (ucrainean, Volodimir) Zelenski ieri (marți) și am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat", a declarat Magyar înainte de începerea celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, potrivit Agerpres.

Peter Magyar a preluat funcția de prim-ministru în luna mai, dupa ce partidul sau, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare a ultranaționalistului Viktor Orban, care avea o poziție apropiată de Moscova și tensionată cu Kievul și care a refuzat mereu să acorde sprijin militar țării invadate.

Peter Magyar a afirmat miercuri că "ungurii cred în forța și unitatea NATO", declarându-se totodată "hotărât să restabilească poziția Ungariei de aliat de încredere al NATO".

Articolul continuă după reclamă

"Este în interesul nostru comun să avem o Alianță unită. Guvernul ungar a decis deja să crească cheltuielile pentru apărare într-un mod previzibil și vom atinge nivelul de 5% (din Produsul Intern Brut, conform acordului de anul trecut) în 2035", a promis liderul ungar.