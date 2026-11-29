Horoscop Berbec decembrie 2026. Decembrie este o lună a maturizării și a clarificărilor decisive. Pe 4 decembrie, Venus intră în Scorpion, aducând o nevoie profundă de autenticitate și transformare interioară, în timp ce intrarea lui Mercur în Săgetător pe 6 decembrie și Luna Nouă din 9 decembrie îți deschid apetitul pentru orizonturi noi, studii și călătorii.

Totuși, entuziasmul te poate face să ignori detalii esențiale. Momentul-cheie al lunii îl reprezintă revenirea în mers direct a lui Saturn pe 10 decembrie și a lui Neptun pe 12 decembrie, care îți redau treptat direcția personală după luni de încercări și confuzie, cerându-ți însă răbdare și disciplină. Intrarea lui Jupiter în retrogradare pe 13 decembrie te îndeamnă să îți reevaluezi prioritățile creative, iar odată cu intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn, pe 21 și 25 decembrie, devii mult mai pragmatic. Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce o încheiere caldă și emoționantă în plan familial.

BANI: Din punct de vedere financiar, prima jumătate a lunii cere atenție sporită la resursele comune, credite, taxe sau datorii. Venus în Scorpion poate aduce câștiguri prin parteneri, comisioane sau moșteniri, dar și tentația de a controla excesiv bugetul comun. După 9 decembrie, apar oportunități legate de colaborări cu străinătatea, cursuri de perfecționare sau proiecte juridice, însă verifică atent fiecare clauză înainte de a semna, deoarece graba îți poate juca feste. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te sfătuiește să amâni investițiile speculative și să revizuiești proiectele personale în care ai pus bani. Finalul lunii, dominat de energia Capricornului, este excelent pentru carieră: după 21 decembrie primești recunoaștere, iar după 25 decembrie poți negocia concret un rol mai bun sau un buget solid pentru anul viitor.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, intensitatea crește considerabil odată cu 4 decembrie. Venus în Scorpion aprinde pasiunea, dar scoate la suprafață și temeri vechi, gelozii sau nevoia de control. Dacă ești într-un cuplu, discuțiile despre încredere și intimitate devin inevitabile, însă au rolul de a vă apropia dacă renunți la orgoliu. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie aduce o pauză de reflecție în viața amoroasă: cei singuri pot reîntâlni o persoană din trecut sau își pot da seama ce își doresc cu adevărat de la un partener. Revenirea lui Saturn și Neptun în mers direct te ajută să fii mai prezent și mai sincer cu propriile nevoi. Sărbătorile stau sub semnul armoniei: Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce căldură, protecție și momente de neuitat alături de familie și de persoana iubită.