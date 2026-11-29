Horoscop Rac decembrie 2026. Pentru tine, decembrie aduce o combinație rară de pasiune, disciplină profesională și împlinire personală. Pe 4 decembrie, Venus intră în Scorpion, reactivând creativitatea, romantismul și dorința de a trăi intens.

Intrarea lui Mercur în Săgetător pe 6 decembrie și Luna Nouă din 9 decembrie aduc un nou început în rutina zilnică și la serviciu, însă volumul de muncă poate părea copleșitor dacă nu te organizezi. Un moment major este revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie), care deblochează cariera și risipesc confuziile legate de direcția ta profesională. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te îndeamnă la prudență financiară, iar din 21 și 25 decembrie, Soarele și Mercur în Capricorn pun accentul pe parteneriate. Punctul culminant este Luna Plină chiar în semnul tău, pe 24 decembrie, care îți aduce claritate și forță emoțională.

BANI: Profesional, lucrurile încep să se așeze pe un făgaș mai clar după 10–12 decembrie, când obstacolele sau amânările din ultimele luni se risipesc treptat. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie îți poate aduce un proiect nou, o reorganizare a programului sau șansa de a-ți îmbunătăți eficiența, dar evită să îți asumi sarcinile altora din dorința de a fi de ajutor. Financiar, intrarea lui Jupiter în retrogradare pe 13 decembrie este un semnal clar să îți revizuiești bugetul, să reduci cheltuielile impulsive și să recuperezi bani care ți se cuvin. Nu este luna potrivită pentru riscuri financiare, ci pentru consolidare. După 21 și 25 decembrie, negocierile cu partenerii de afaceri sau clienții devin mult mai serioase și constructive, permițându-ți să bați palma pentru colaborări stabile în anul ce vine.

DRAGOSTE: Viața afectivă beneficiază din plin de intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie. Pasiunea revine în prim-plan, iar dacă ești într-un cuplu, momentele intime capătă o intensitate deosebită, deși va trebui să eviți micile accese de gelozie. Cei singuri au un farmec magnetic și pot începe o poveste de dragoste profundă, greu de uitat. A doua jumătate a lunii aduce maturitate în relații, odată cu intrarea Soarelui în Capricorn pe 21 decembrie: discuțiile despre viitorul comun devin pragmatice și asumate. Luna Plină în Rac din 24 decembrie este cadoul tău astral de sărbători. Te simți în centrul atenției, iubit și înțeles, având ocazia să închizi o etapă emoțională veche și să te bucuri din plin de căldura celor dragi.