Şoc în folclorul românesc: un cunoscut cântăreţ de muzică populară este acuzat că ar fi agresat sexual o fată de 13 ani. Scenele ar fi avut loc la finalul unei emisiuni prezentate de cântăreţ, la care a luat parte şi fetiţa. Bărbatul, cu 33 de ani mai în vârstă decât victima, nu este la prima acuzaţie. De data aceasta, însă, a fost arestat pentru 30 de zile.

În imagini este nimeni altul decât Florin Grigore, un interpret de muzică populară cu o carieră de peste două decenii. Fata pe care o strânge în braţe şi pe care o atinge necuvenit are doar 13 ani şi venise însoţită şi de alte tinere la emisiunea prezentată de individul de 46 de ani. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, iar Grigore a fost reţinut şi ulterior arestat.

"Eu cânt de dragoste. La noi, Oltenia este de dragoste. Pe Vlașca și pe Oltenia se iubește toată lumea cu toată lumea", declara Florin Grigore, cântăreţ de muzică populară.

Florin Grigore, suspendat din funcţia de director adjunct al Circului Metropolitan

De 4 ani, Florin Grigore e şi director adjunct al Circului Metropolitan Bucureşti. Şefii instituţiei i-au suspendat contractul şi fac acum şi ei verificări.

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"Acuzaţiile şi faptele imputate sunt deosebit de grave, cu atât mai mult cât Circul se adresează copiilor, a căror siguranţă pentru noi reprezintă o obligaţie absolută. Suntem la rândul nostru în cursul unei anchete interne şi suntem de acord să colaborăm şi cu instituţiile", a precizat George Marius Costin, director al Circului Metropolitan.

Cântăreţul de muzică populară a mai fost cercetat într-o dosar care viza o minoră de 15 ani

Numele artistului a mai apărut într-un scandal sexual. Victimă i-ar fi fost tot o minoră, căreia i-a fost profesor de religie. În 2012, a fost acuzat că ar fi avut o relaţie cu adolescenta de 15 ani, în perioada în care era suplinitor la Liceul "George Enescu". În 2016, dosarul în care a fost cercetat, a fost, însă, clasat. Florin Grigore are şi el o fată, de vârsta primei sale victime.

"Am o fată și un baiat de altfel. Este aceeași relație pe care nu o am. De foarte mulți ani nu ne-am mai văzut", spunea cântăreţul suspectat de pedofilie.

Bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare

Specialiştii avertizează că astfel de cazuri de abuz pot trece cu uşurinţă neobservate de părinţi, câtă vreme abuzatorul reuşeşte să îi câştige încrederea victimei.

"Adultul poate părea ca cel care o îndrumă, o protejează şi poate chiar îi oferă anumite oportunități. La această vârstă, dorința de a fi luată în serios, de a aparține și de a avea mai multă autonomie face parte din dezvoltarea normală. Un adult poate folosi aceste nevoi în interesul lui", a subliniat Corina Bratu, psiholog.

Dacă va fi găsit vinovat, Florin Grigore riscă până la 10 ani de închisoare.

"Din dragoste faci multe greșeli... dar niciodată nu am dat înapoi, dacă am greșit, mi-am asumat", spunea artistul.