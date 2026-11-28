Vremea se răceşte accentuat în toată ţara, cu temperaturi care vor coborî până la -16 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali. Ninsorile vor fi mai consistente în sudul Olteniei, unde stratul de zăpadă poate depăşi 15 centimetri, în timp ce vântul puternic va viscoli zăpada în sudul şi sud-estul ţării, cu rafale de până la 70 km/h şi vizibilitate redusă sub 100 de metri. Gerul se va instala în mai multe regiuni, iar în Bucureşti temperaturile maxime vor rămâne negative.

Vremea la noapte

Valorile termice vor scădea în toate regiunile. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge local în regiunile sudice și pe alocuri în rest. Ninsorile vor fi consistente în sudul și sud-vestul Olteniei (județele Mehedinți, Dolj și Olt) și se va depune strat de zăpadă local de 10 cm și izolat de peste 15 cm, iar în sud-vestul Munteniei (județele Giurgiu și Teleorman) vor fi însemnate cantitativ (se vor acumula cantități de apă în general de 6...10 l/mp). Vântul va continua să aibă intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h; iar în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. În restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Olteniei (viteze la rafală de 45...50 km/h), viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -12 și 2 grade, cu cele mai mici valori în estul Transilvaniei. Izolat vor fi condiții de ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 29 noiembrie în ţară

Vremea va deveni deosebit de rece, geroasă dimineața în estul Transilvaniei și în Maramureș, iar noaptea și în restul Transilvaniei, local în Oltenia, Muntenia, sud-estul Crișanei și izolat în rest. Cerul va fi variabil, mai mult noros în Banat și în Moldova, temporar noros în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, zone în care pe arii restrânse va ninge slab (cantități de apă de 1...4 l/mp). Vântul va continua să aibă intensificări, îndeosebi în prima parte a intervalului, în jumătatea de sud Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, pe crestele montane, în sud-estul Olteniei și sudul Banatului (viteze la rafală de 50...70 km/h), unde zăpada proaspăt depusă va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. În rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 grade în estul Transilvaniei și 4 grade în Banat și în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și -3 grade, mai scăzute spre valori în jurul a -16 grade în depresiunile Carpaților Orientali.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 29 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad, iar cea minimă de -9...-6 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi rece, cu maxime de 0 grade Celsius, însă cerul va fi senin pe întreaga durată a zilei. Nu sunt anunţate precipitaţii, iar vântul va sufla slab spre deloc.

Vremea de mâine 29 noiembrie la munte

Vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat fulguieli în prima parte a zilei în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua îndeosebi în Carpații de Curbură, unde va spulbera zăpada și va scădea vizibilitatea.