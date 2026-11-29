Horoscop Gemeni decembrie 2026. Decembrie este o lună plină de mișcare, în care parteneriatele și organizarea zilnică ocupă prim-planul. Intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie îți intensifică focusul pe muncă și sănătate, cerându-ți să elimini obiceiurile care te consumă.

Mercur, guvernatorul tău, intră în Săgetător pe 6 decembrie, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, deschizând un capitol nou în relațiile tale, deși există tendința de a vorbi impulsiv sau de a promite prea mult. Pe 10 și 12 decembrie, Saturn și Neptun revin în mers direct, aducând ordine în cercul de prieteni și claritate în proiectele de viitor. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te îndeamnă să îți revizuiești modul în care comunici și înveți. Odată cu intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn (21 și 25 decembrie) și Luna Plină în Rac din 24 decembrie, atenția se mută pe siguranța financiară.

BANI: La locul de muncă, prima jumătate a lunii aduce o implicare profundă. Venus în Scorpion te ajută să rezolvi sarcini complicate și să identifici detalii ascunse, dar poate genera și mici rivalități între colegi, așa că păstrează-ți diplomația. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie este excelentă pentru a atrage clienți noi sau pentru a semna un contract de colaborare, cu condiția să nu treci cu vederea literele mici. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te sfătuiește să verifici de două ori documentele și să nu te grăbești cu achizițiile de echipamente sau mașini. Adevăratul succes financiar vine spre finalul lunii: Luna Plină în Rac din 24 decembrie marchează încasarea unei sume importante sau clarificarea unei surse de venit, iar Mercur în Capricorn (25 decembrie) îți oferă pragmatismul necesar pentru a-ți gestiona impecabil economiile.

DRAGOSTE: Zona relațională este extrem de activă. Intrarea lui Mercur în Săgetător pe 6 decembrie și Luna Nouă din 9 decembrie aduc un suflu proaspăt în viața de cuplu: puteți face planuri îndrăznețe împreună sau puteți depăși o perioadă de rutină prin dialog deschis. Ai grijă însă la tendința de a fi prea direct sau de a evita discuțiile sensibile prin glume. Dacă ești singur, prima jumătate a lunii îți poate scoate în cale o persoană optimistă, cu care rezonezi intelectual imediat. Revenirea lui Saturn și Neptun în mers direct te ajută să distingi prietenii adevărați de cei superficiali. Pe 24 decembrie, Luna Plină în Rac îți amplifică nevoia de siguranță emoțională și de gesturi concrete de afecțiune, oferindu-ți un Crăciun cald, în care te simți apreciat și protejat.