Adrian Țuțuianu a fost întrebat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN despre alegerile anulate în 2024 şi dacă România ar putea ajunge din nou în această situaţie. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) a explicat că legislația actuală nu mai ține pasul cu realitățile tehnologice, economice și sociale și că este nevoie de un cadru legislativ nou și de instrumente tehnice care să permită gestionarea acestor provocări.

Șeful AEP a atras atenția și asupra logisticii electorale, pe care o consideră depășită. "Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici, buletine de vot cu 70 de pagini și cu ștampile cu tuș", a explicat acesta.

În plus, Țuțuianu a subliniat că este necesară o cooperare strânsă între instituțiile statului, pentru a putea verifica la timp legalitatea finanțării campaniilor electorale. Printre provocările noi pe care trebuie să le gestioneze autoritățile se numără și finanțarea cu criptomonede.

"Avem nevoie și de o finanțare consistentă și cred că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între toate instituțiile statului, dar și cu alte instituții care pot să stabilească în timp util, în special dacă finanțarea unei campanii electorale este legală", spune şeful AEP.

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Şeful AEP a amintit și de situația din 2024, când, potrivit declarațiilor sale, campanii electorale au fost finanțate prin terți, iar legislația nu a oferit suficiente instrumente pentru a preveni astfel de situații.

Ţuţuianu a fost întrebat dacă Autoritatea Electorală Permanentă ar fi avut posibilitatea să intervină în momentul anulării alegerilor din 2024.

"Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral", a explicat acesta.

AEP verifică modul în care au fost finanțate campaniile electorale după încheierea procesului electoral, în etapa rambursării cheltuielilor. Din acest motiv, instituția nu poate interveni în timp real și nici nu are atribuții de organ de anchetă pentru a opri eventualele nereguli în timpul campaniei.