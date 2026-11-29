Horoscop Capricorn decembrie 2026. Decembrie este o lună de tranziție puternică, de la introspecție la afirmare deplină. Pe 4 decembrie, Venus intră în Scorpion, dinamizând viața socială și aducând sprijin din partea prietenilor.

Intrarea lui Mercur în Săgetător pe 6 decembrie și Luna Nouă din 9 decembrie te îndeamnă să faci un pas înapoi, să te odihnești și să închei proiectele vechi înainte de ziua ta de naștere. Revenirea în mers direct a lui Saturn, guvernatorul tău, pe 10 decembrie, și a lui Neptun pe 12 decembrie, aduce o mare ușurare în plan familial și domestic, punând capăt unor incertitudini legate de casă. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd cere prudență în finanțele comune. Odată cu intrarea Soarelui în semnul tău pe 21 decembrie și a lui Mercur pe 25 decembrie, îți recapeți forța, iar Luna Plină în Rac din 24 decembrie luminează relația de cuplu.

BANI: Prima jumătate a lunii favorizează câștigurile prin proiecte colective și colaborări cu persoane influente, susținute de Venus în Scorpion. În jurul datei de 9 decembrie, lucrează discret la strategiile pentru anul viitor și evită să îți dezvălui planurile înainte de vreme. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te avertizează să fii precaut cu împrumuturile, investițiile riscante sau banii împărțiți cu alții; este un moment mai bun pentru a renegocia datorii decât pentru a face altele noi. După 21 decembrie, intrarea Soarelui în Capricorn te pune în poziție de lider, iar după 25 decembrie, Mercur în semnul tău îți oferă o claritate excepțională pentru a lua decizii financiare și profesionale de mare impact.

DRAGOSTE: Viața sentimentală cunoaște o evoluție frumoasă pe parcursul lunii. În primele două săptămâni, Venus în Scorpion favorizează ieșirile cu prietenii și poate transforma o amiciție într-o atracție intensă, dacă ești singur. Revenirea lui Saturn și a lui Neptun în mers direct (10–12 decembrie) aduce liniște în familie și rezolvă tensiuni mai vechi cu părinții sau legate de locuință. Momentul de maximă intensitate afectivă este Luna Plină în Rac din 24 decembrie, care cade chiar în zona parteneriatelor tale. Este o perioadă superbă pentru cupluri: crește apropierea emoțională, se pot face promisiuni importante sau se pot lua decizii de viitor împreună. Dacă ești singur, finalul lunii îți poate aduce o întâlnire caldă, cu potențial de relație serioasă.