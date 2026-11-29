Horoscop Pești decembrie 2026. Decembrie este o lună plină de inspirație, claritate financiară și bucurie sufletească. Intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie îți deschide apetitul pentru călătorii, cunoaștere profundă și experiențe care îți lărgesc orizontul.

Pe 6 decembrie, Mercur intră în Săgetător, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, aducând un nou început în carieră și obiective ambițioase, chiar dacă va trebui să fii atent la detalii în fața șefilor. O veste excelentă este revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun, guvernatorul tău, pe 12 decembrie: ceața din plan financiar se risipește, iar eforturile tale de organizare încep să dea roade concrete. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te îndeamnă să îți ajustezi programul zilnic și obiceiurile de sănătate. Finalul lunii aduce sprijin din partea prietenilor (Soarele și Mercur în Capricorn, 21 și 25 decembrie) și o Lună Plină superbă în Rac pe 24 decembrie.

BANI: Profesional, Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie deschide o etapă promițătoare: poți primi o ofertă nouă, poți prelua un proiect vizibil sau poți face un pas important spre o poziție de conducere. Ai grijă totuși să nu faci promisiuni prea mari fără a verifica resursele disponibile. Adevărata eliberare vine pe 10 și 12 decembrie, când Saturn și Neptun revin în mers direct, aducând stabilitate în buget și ajutându-te să vezi limpede unde se duc banii tăi. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie este un semnal să nu te suprasoliciți la serviciu și să îți optimizezi modul de lucru. După 21 și 25 decembrie, intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn favorizează câștigurile prin proiecte de grup și colaborări.

DRAGOSTE: Viața afectivă strălucește în decembrie. Cu Venus în Scorpion din 4 decembrie, romantismul capătă profunzime, iar o călătorie în doi sau o experiență culturală comună vă poate apropia enorm. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană fascinantă, poate din alt oraș sau cu o viziune diferită asupra vieții, care îți trezește o atracție puternică. După 21 decembrie, atmosfera devine mai relaxată și mai sociabilă, aducând momente plăcute alături de prieteni. Punctul culminant al lunii este Luna Plină în Rac din 24 decembrie, care îți umple inima de bucurie. Este un moment magic pentru dragoste, creativitate și relația cu copiii: trăiești sărbătorile cu o sensibilitate aparte, simțindu-te iubit, inspirat și în deplină armonie cu cei dragi.