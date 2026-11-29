Horoscop Vărsător decembrie 2026. Luna decembrie îți aduce vizibilitate profesională, dorință de socializare și nevoia de a-ți proteja energia spre final de an. Intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie îți sporește farmecul în carieră și te ajută să atragi atenția superiorilor, chiar dacă atmosfera poate fi competitivă.

Pe 6 decembrie, Mercur intră în Săgetător, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, deschizând uși către noi prietenii, grupuri și proiecte de viitor. Revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) îți limpezește mintea, rezolvând blocajele de comunicare, actele sau negocierile amânate. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te invită să îți reevaluezi așteptările din parteneriate. După 21 și 25 decembrie, Soarele și Mercur în Capricorn cer odihnă și discreție, iar Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce echilibru în rutina zilnică.

BANI: Cariera este punctul tău forte în prima parte a lunii. Venus în Scorpion îți oferă o prezență magnetică și abilitatea de a gestiona cu finețe jocurile de putere de la locul de muncă, facilitând obținerea unui rol mai bun sau a unei aprecieri financiare. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie susține proiectele de echipă, inițiativele online și colaborările cu prietenii, dar asigură-te că responsabilitățile sunt împărțite clar. După 10–12 decembrie, negocierile și contractele care au stagnat în ultimele luni încep să se miște rapid. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te poate determina să renegociezi termenii unei asocieri. Finalul lunii, marcat de Luna Plină în Rac din 24 decembrie, aduce finalizarea cu succes a unei sarcini importante de serviciu, permițându-ți să te bucuri de sărbători fără griji profesionale.

DRAGOSTE: Pe plan relațional, decembrie este o lună a reflecției constructive. În prima parte a lunii, viața socială este efervescentă: ieșirile cu prietenii și evenimentele din jurul datei de 9 decembrie îți aduc bucurie și șansa de a cunoaște oameni fascinanți. Intrarea lui Jupiter în retrogradare pe 13 decembrie îți îndreaptă atenția către partenerul de viață: este un moment bun pentru a discuta sincer despre nevoile fiecăruia și pentru a reaprinde entuziasmul în cuplu, fără a forța lucrurile. Dacă ești singur, poți reevalua o relație recentă sau poți primi un semn de la cineva din trecut. După 21 decembrie, simți nevoia de mai multă intimitate și liniște, iar Luna Plină din 24 decembrie îți amintește că gesturile mici de grijă zilnică sunt cea mai frumoasă dovadă de iubire.