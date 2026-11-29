Horoscop Fecioară decembrie 2026. Decembrie este o lună în care comunicarea profundă, familia și stabilitatea financiară se împletesc armonios. Pe 4 decembrie, Venus intră în Scorpion, oferindu-ți o putere mare de convingere și dorința de a purta conversații sincere, dincolo de aparențe.

Mercur, guvernatorul tău, intră în Săgetător pe 6 decembrie, iar Luna Nouă din 9 decembrie deschide o etapă nouă în plan domestic, fie că este vorba despre o mutare, o renovare sau o reorganizare a familiei. Revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) aduce claritate în chestiunile financiare comune și te ajută să scapi de temeri vechi. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te invită la introspecție și odihnă. Intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn (21 și 25 decembrie) îți redă claritatea mentală, iar Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce bucurie alături de prieteni.

BANI: În prima parte a lunii, abilitățile tale de negociere sunt la cote înalte datorită lui Venus în Scorpion; poți obține condiții avantajoase în contracte, vânzări sau colaborări locale. Totuși, după 6 decembrie, fii atent la promisiunile legate de cheltuieli domestice sau imobiliare, deoarece tendința este să subestimezi costurile. Vestea bună vine pe 10 și 12 decembrie: blocajele legate de un credit, o moștenire, taxe sau finanțări comune încep să se rezolve, oferindu-ți o bază mai sigură. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie susține munca din culise și pregătirea discretă a unor proiecte pentru anul viitor. După 21 și 25 decembrie, intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn îți aduce o perioadă excelentă pentru a-ți monetiza o pasiune sau pentru a face investiții calculate, fără riscuri inutile.

DRAGOSTE: Viața afectivă este marcată de nevoia de profunzime și loialitate. Cu Venus în Scorpion din 4 decembrie, cuvintele tale au o greutate aparte; poți vindeca o neînțelegere mai veche printr-o discuție sinceră, dar evită sarcasmul sau analizele prea critice. Luna Nouă din 9 decembrie aduce energie proaspătă în cămin, fiind un moment bun pentru a stabili noi tradiții alături de cei dragi. După 21 decembrie, romantismul capătă un ton mai stabil și mai serios: cei singuri pot cunoaște o persoană matură și de încredere, iar cuplurile își consolidează planurile de viitor. Punctul culminant al lunii este Luna Plină în Rac din 24 decembrie, care îți aduce căldură, recunoștință și momente memorabile în mijlocul prietenilor adevărați și al comunității tale.