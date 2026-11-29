Horoscop Leu decembrie 2026. Luna decembrie te provoacă să îmbini strălucirea personală cu o doză sănătoasă de realism. Intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie aduce o atmosferă intensă în cămin, scoțând la suprafață nevoia de siguranță emoțională și de rezolvare a unor chestiuni de familie.

Pe 6 decembrie, Mercur intră în Săgetător, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, care îți reaprind entuziasmul, creativitatea și pofta de viață. Revenirea lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) în mers direct deblochează planurile legate de studii, călătorii sau acte oficiale. Un moment definitoriu este intrarea lui Jupiter în mers retrograd chiar în semnul tău, pe 13 decembrie, care te invită să încetinești ritmul și să îți reevaluezi obiectivele personale. Finalul lunii, cu Soarele și Mercur în Capricorn (21 și 25 decembrie) și Luna Plină în Rac (24 decembrie), cere disciplină la muncă și odihnă.

BANI: Prima jumătate a lunii favorizează proiectele creative, activitățile independente și inițiativele în care îți poți pune în valoare talentele. Luna Nouă din 9 decembrie poate aduce o idee profitabilă, dar ai grijă la detalii și nu cheltui înainte de a avea banii în cont. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie este un moment excelent pentru a face un bilanț al ultimelor luni: vezi ce proiecte au dat roade și renunță la cele care îți consumă resursele fără rezultate. Cheltuielile pentru casă sau familie pot crește în jurul datei de 4 decembrie, așa că planifică-ți atent bugetul de sărbători. După 21 decembrie, energia Capricornului te ajută să îți pui ordine în sarcinile de serviciu, iar după 25 decembrie negociezi cu mult mai multă rigoare și eficiență.

DRAGOSTE: Pe plan sentimental, decembrie este o lună plină de culoare. Mercur și Luna Nouă în Săgetător (6 și 9 decembrie) aduc flirt, spontaneitate și bucurie în cuplu, fiind o perioadă minunată și pentru relația cu copiii. Totuși, Venus în Scorpion poate aduce discuții mai tensionate cu rudele sau nevoia de a clarifica limitele dintre viața de cuplu și familia de origine. Odată cu retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie, devii mai atent la modul în care te raportezi la partener și înveți să lași orgoliul deoparte. Luna Plină în Rac din 24 decembrie îți aduce o nevoie profundă de liniște, retragere și conectare autentică. Vei prefera sărbătorile petrecute într-un cadru intim, departe de agitație, unde să îți încarci bateriile emoționale.