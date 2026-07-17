Horoscop săptămânal Balanță 20-24 iulie 2026. Soarele trece în sectorul prietenilor, al grupurilor sociale și al proiectelor colective, ceea ce îți aduce multă popularitate și dorința de a te implica în activități comunitare sau de echipă.

Soarele trece în sectorul prietenilor, al grupurilor sociale și al proiectelor colective, ceea ce îți aduce multă popularitate și dorința de a te implica în activități comunitare sau de echipă. Pe de altă parte, Mercur își încheie mișcarea retrogradară în sectorul carierei și al reputației publice. Dacă în ultimele săptămâni ai simțit că proiectele tale bat pasul pe loc sau că relațiile cu autoritățile sau superiorii sunt tensionate din cauza unor neînțelegeri, acum situația se deblochează complet. Gândirea ta devine extrem de strategică, ceea ce îți permite să îți organizezi planurile de viitor cu multă precizie. Ai mai multă încredere în propriile forțe și ești gata să îți asumi responsabilități importante, știind exact cum să te prezinți în fața lumii.

BANI: Domeniul profesional și cel financiar sunt luminate de aspectul de sextil format de Mercur, proaspăt revenit la mersul direct în sectorul carierei, cu Venus aflată în sectorul activităților desfășurate în culise sau al sprijinului discret. Acest aspect sugerează că eforturile depuse în tăcere sau proiectele la care ai lucrat fără să le faci publice încep acum să aducă roade financiare. Poți primi o propunere de colaborare confidențială sau poți stabili detaliile unui contract important în cadrul unei întâlniri private, departe de ochii curioșilor. Superiorii îți recunosc meritele și pot decide să îți ofere o primă sau să îți aprobe resursele necesare pentru un proiect de care ești responsabil. Este un moment excelent pentru a rezolva chestiuni administrative legate de taxe, impozite sau asigurări, totul decurgând fără obstacole și ceea ce îți aduce o stare de siguranță materială.

DRAGOSTE: În planul relațiilor, influența lui Venus în zona intimității și a retragerii, corelată cu Soarele din sectorul social, te îndeamnă să cauți un echilibru între ieșirile cu prietenii și momentele de liniște în doi. Cu partenerul de cuplu poți purta discuții profunde despre planurile voastre de viață, împărtășind secrete sau griji pe care nu le discutați cu nimeni altcineva. Această vulnerabilitate asumată vă apropie extrem de mult și consolidează legătura de încredere. Dacă ești singur, te poți simți atras de o persoană din mediul tău profesional, dar preferi să păstrezi aceste sentimente discrete pentru o vreme. Un schimb subtil de priviri sau o discuție caldă în afara orelor de program poate fi începutul unei povești frumoase, pe care dorești să o protejezi de influențele exterioare în această fază inițială.